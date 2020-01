Ponad 50 nowych radiowozów. Niektóre dość oryginalne

55 nowych radiowozów zakupiono do policyjnych jednostek garnizonu dolnośląskiego. Auta trafią do komend powiatowych i miejskich oraz do komendy wojewódzkiej.

Zdjęcie Toyota Land Cruiser /Policja

Jak przekazał w czwartek PAP nadkom. Kamil Rynkiewicz z biura prasowego dolnośląskiej policji, zakupione auta będą wykorzystywane do codziennej służby patrolowej i kryminalnej oraz do zadań specjalnych - jak na przykład odpowiednio wyposażone ambulansy kryminalistyczne.

Reklama

Nowe auta, to samochody osobowe oraz furgonetki - oznakowane i nieoznakowane. "Auta trafią do funkcjonariuszy różnych jednostek garnizonu dolnośląskiego. Będą wykorzystywane do codziennej służby na terenie podległym komendom powiatowym i miejskim, jak i w poszczególnych komórkach dolnośląskiej komendy wojewódzkiej" - podkreślił Rynkiewicz.

Policjant poinformował, że radiowozy zostały zakupione z pieniędzy pochodzących z programu modernizacji policji oraz ze środków samorządów lokalnych województwa dolnośląskiego. Jak dodał, całkowity koszt zakupionych pojazdów to ponad 8 mln zł.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Nowe radiowozy Policja

Duża ich część to modele często spotykane w różnych jednostkach policji. Zdecydowano się między innymi na Hyundaie i30, Kie Ceed oraz Volkswageny Transportery i Caddy. Mniej oczywistym wyborem są zdecydowanie takie auta, jak oznakowana Toyota Land Cruiser czy nieoznakowany Volkswagen Passat. Najciekawsze zdecydowanie są jednak Hyundaie Kona - nieoznakowane i ze 177-konnym silnikiem benzynowym pod maską, łączonym z dwusprzęgłową przekładnią i napędem na wszystkie koła. Będą służyły do szybkiego reagowania również poza asfaltem?