Tego dnia na drogach lepiej się nie spieszyć. We wtorek 16 kwietnia jest obchodzony Europejski Dzień Kontroli Prędkości. Z tej okazji w całym kraju trwają wzmożone kontrole, a zamiast pouczeń, są wysokie mandaty. Policjanci nie są pobłażliwi, a kwoty przyprawiają o zawroty głowy.

Policja prowadzi w całym kraju wzmożone działania polegające na kontroli prędkości. Pomiary będą wykonywane z wykorzystaniem ręcznych mierników, jak również za pośrednictwem wideorejestratorów zamontowanych w nieoznakowanych radiowozach. Ponadto tego dnia kontrole będą także przeprowadzane w sposób kaskadowy. To popularna zagrywka policji, która polega na rozstawieniu dwóch policyjnych patroli na krótkim odcinku drogi. Kierowca, który gwałtownie przyspiesza po zobaczeniu jednego radiowozu, chwilę później zostanie skontrolowany przez drugi patrol.

Po kilku upalnych dniach nad Polską zebrały się czarne chmury. W całym kraju mamy do czynienia z niską temperaturą oraz miejscowymi opadami deszczu. Kierowcy powinni mieć się na baczności i zdjąć nogę z gazu. W takich warunkach jazda ze zbyt dużą prędkością jest wyjątkowo niebezpieczna. Głównie z uwagi na większy dystans, jaki samochód potrzebuje do całkowitego zatrzymania. Przy prędkości 50 km/h potrzeba ok. 25 metrów, aby zatrzymać pojazd na suchej nawierzchni, natomiast na mokrej ten dystans wzrasta już 40 metrów.

Nadmierna prędkość to jedna z najczęstszych przyczyn zdarzeń drogowych i tragicznych wypadków. W rankingu niedostosowanie prędkości do warunków ruchu klasyfikuje się na trzecim miejscu, a to stanowi aż 14 proc. ogółu wypadków spowodowanych przez kierujących samochodów osobowych w Polsce.

Jazda z nadmierną prędkością jest nie tylko nieodpowiedzialna i niebezpieczna, ale także zagrożona wysokimi karami. Zgodnie z obowiązującym taryfikatorem mandatów, za przekroczenie dopuszczalnej prędkości grozi kolejno:

do 10 km/h - 50 zł i 1 pkt karny

o 11-15 km/h - 100 zł i 2 pkt karne

o 16-20 km/h - 200 zł i 3 pkt karne

o 21-25 km/h - 300 zł i 5 pkt karnych

o 26-30 km/h - 400 zł i 7 pkt karnych

o 31-40 km/h - 800 (1600 zł w warunkach recydywy) i 9 pkt karnych

o 41-50 km/h - 1000 (2000 zł w warunkach recydywy) i 11 pkt karnych

o 51-60 km/h - 1500 (3000 zł w warunkach recydywy) i 13 pkt karnych

o 61-70 km/h - 2000 (4000 zł w warunkach recydywy) i 14 pkt karnych

o 71 km/h i więcej - 2500 (5000 zł w warunkach recydywy) i 15 pkt karnych