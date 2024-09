W polskiej policji wciąż są braki kadrowe, którym poszczególne komendy wojewódzkie starają się zaradzić przeprowadzając regularne rekrutacje. Wbrew pozorom oferty pracy są całkiem atrakcyjne, chociaż trzeba mieć świadomość, że zawód ten nie należy do prostych.

Ile zarabia policjant?

Zarobki w policji uzależnione są od stażu, ale także stopnia służbowego i zajmowanego stanowiska. Jak wynika z informacji przekazanych PAP przez Komendę Główną Policji - wynagrodzenie zasadnicze policyjnego kursanta przed ukończeniem 26. roku życia wynosi od 5 464,82 do 6 063,60 zł netto. W przypadku, gdy kursant ma więcej niż 26 lat może zarobić od 5 073,82 do 5 593,60 zł netto. Uposażenie zasadnicze policjanta, który ukończył już szkolenie, ale ma poniżej 26 lat wynosi od 5 849,39do 6 903,17 zł netto. Z kolei policjant, który osiągnął 26. rok życia może otrzymać od 5 408,39do 6 323,17 zł netto.

Reklama

Funkcjonariusz otrzymuje co do zasady uposażenie zasadnicze oraz dodatek za posiadany stopień policyjny. Może również otrzymywać dodatek służbowy oraz dodatek funkcyjny. Policjanci mogą również otrzymywać szereg innych dodatków wynikających ze specyfiki służby bądź zajmowanego stanowiska etatowego. Uposażenie zasadnicze jest także podwyższane z tytułu wysługi lat o odpowiedni procent tego uposażenia. Po dwóch latach służby jest to wzrost o 2 proc., a następnie o 1 proc. z każdym kolejnym rokiem aż do wysokości 20 proc. po 20 latach służby oraz o kolejne 2 proc. za każde następne dwa lata służby do wysokości 32 proc. po 32 latach - łącznie do wysokości 35 proc. po 35 latach służby.

Policjanci mogą liczyć na finansowe dodatki

To jednak nie wszystko. Policjanci mogą otrzymać jeszcze szereg innych dodatków, w tym dodatek stołeczny dla funkcjonariuszy zatrudnionych w Warszawie. Na wyższe zarobki mogą także liczyć policjanci w wyodrębnionych oddziałach prewencji oraz oddziałach kontrterrorystyczny. Z reguły kwoty te wahają się od 500 do 2500 zł.

Przykładowo policjant dyżurny w komendach: powiatowej, wojewódzkiej i rejonowej w stopniu podinspektora z dodatkiem za stopień oraz dodatkami służbowym, funkcyjnym, za wysługę lat i dodatkiem stołecznym ma uposażenie w wysokości 10 743 zł brutto. Jednocześnie przykładowy dzielnicowy z 10-letnim stażem w stopniu starszego aspiranta z dodatkami za stopień, za wysługę lat, a także dodatkiem służbowym, funkcyjnym i kontrterrotystycznym otrzymuje uposażenie w wysokości ok. 8 tys. zł brutto.

Zdjęcie By przyciągnąć zainteresowanych, policjanci organizują liczne pikniki. / Fot. NewsLubuski/East News / East News

Jak dostać się do policji? Gdzie i jakie dokumenty złożyć

Chętni do pracy w policji muszą przygotować kilka dokumentów. Wśród nich najważniejsze jest podanie o przyjęcie do służby w policji, a także wypełniony kwestionariusz osobowy, który można znaleźć na stronie internetowej. Oprócz tego kandydat powinien przygotować kopie dokumentów, które potwierdzają jego wykształcenie oraz kopie świadectw pracy, oraz kopię książeczki wojskowej lub też innego dokumentu, który potwierdza uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Po zebraniu i przygotowaniu dokumentów kandydat powinien złożyć je osobiście lub przesłać do jednostki organizacyjnej policji, w której chce podjąć służbę. Potem zostaje on poddany testowi wiedzy dotyczącej funkcjonowania policji. Testy przeprowadzane są w komendach wojewódzkich (lub stołecznej) oraz w jednostce szkoleniowej policji. Następnie na kandydata czeka test sprawności fizycznej, który jest dokładnie taki sam dla kobiet i mężczyzn.

Warto także pamiętać, że choć policja bardzo potrzebuje nowych funkcjonariuszy, nie oznacza to, że mundur może założyć każdy. By ubiegać się o służbę w tej formacji, trzeba spełnić kilka warunków:



posiadać polskie obywatelstwo

nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu

korzystać z pełni praw publicznych

posiadać co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe

posiadać odpowiednią formę fizyczną i psychiczną

dawać rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej (w przypadku osób, które jej podlegają)

mieć nieposzlakowaną opinię