Policja nie wie, jak sprawdzić prędkość. Nowe mandaty z poślizgiem?

Przypomnijmy, zgodnie z brzmieniem przegłosowanego przez Sejm projektu, jeśli kierowca - w okresie 24 miesięcy od popełnienia konkretnych wykroczeń dopuści się ich po raz kolejny - policjant ukarze go podwójną stawką mandatu. Ta grozić będzie kierującym, którzy ponownie przyłapani zostaną na:

wyprzedzaniu w niedozwolonym miejscu,

będą prowadzić pojazd nie posiadając uprawnień,

wjadą za opuszczające/podnoszące się szlabany kolejowe,



nie ustąpią pierwszeństwa pieszemu,

będą wyprzedzać lub wymijać pojazd na/w bezpośrednim sąsiedztwie przejścia dla pieszych,

przekroczą prędkość o ponad 30 km/h.



Problem pojawia w tym ostatnim przypadku. Wystawiający mandat policjant będzie przecież musiał zweryfikować historię wykroczeń drogowych zatrzymanego kierowcy, a wykorzystywany obecnie w tym celu policyjny system KSIP (Krajowy System Informacyjny Policji) nie zapewnia wystarczającej funkcjonalności.



Wyższe mandaty dla recydywistów? Policja nie ma szczegółowych danych!

Zgodnie z art. 130 Prawa o ruchu drogowym Policja ma obowiązek prowadzenia ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego. Przepisy wykonawcze zostały zawarte w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego oraz rozporządzeniu MSWiA w sprawie przetwarzania informacji przez Policję. Wspomniane informacje trafiają do Krajowego Systemu Informacyjnego Policji działającego w oparciu o zarządzenie Komendanta Głównego Policji.



Jak poinformował nas kom. Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji:



dla policjanta ruchu drogowego dostępne są - w ograniczonym wskazanymi przepisami - informacje w zakresie statusu kierowcy w RD oraz naruszeń przepisów

Tyle tylko, że np. w zakresie przekroczeń prędkości, nie są one wystarczająco szczegółowe. Dowiedzieliśmy się również, że Biuro Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji uczestniczyło wraz z biurami merytorycznymi w uzgodnieniach ostatecznego kształtu proponowanych zmian i przekazało w ramach przedmiotowych prac informację, iż zmiany te będą wymagały dostosowania Krajowego Systemu Informatycznego Policji. Komisarz Opas dodał jednak, że "czas i kształt realizacji nowych funkcjonalności może ulec zmianie w zależności od podjętych decyzji o sposobie przekazywania niezbędnych danych do systemu KSIP oraz ewentualnych innych zmian w projektowanej ustawie".



Czy Policja uwinie się z modernizacją KSIP do czasu wejścia w życie nowych przepisów? Wiadomo już, że nie. "Jeżeli nie wystąpią nieprzewidziane okoliczności to planowane jest wykonanie niezbędnych zmian w KSIP na bazie obowiązujących umów na utrzymanie centralnych systemów informatycznych Policji" - wyjaśnia Robert Opas. "Rozpoczęcie prac implementujących zmiany wynikające z przedmiotowego aktu prawnego nastąpi po jego uchwaleniu (projekt po poprawkach Senatu wrócił do Sejmu, musi również uzyskać akceptację prezydenta - przyp. red.) oraz pozyskaniu do budżetu Biura Łączności i Informatyki KGP wymaganych środków na ten cel...