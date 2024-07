Policja konfiskuje 200 aut tygodniowo. Pijani nie boją się przepisów

Funkcjonujące od połowy marca przepisy, pozwalające na konfiskatę samochodów pijanym kierowcom, miały mocno zadziałać na wyobraźnię osobom chcącym wsiąść za kierownicę po alkoholu i poprawić bezpieczeństwo na polskich drogach. Pierwsze miesiące funkcjonowania przepisów pokazały jednak, że jeśli trafiły one do wyobraźni, to nie tych kierujących, do których miały.

Zdjęcie Wygląda na to, że przepisy pozwalające na konfiskatę samochodów pijanym kierowcom nie odniosły pożądanego skutku / Jacek Domiński / Reporter