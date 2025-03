Polewają wodą każde auto wjeżdżające do tunelu. Po co to robią?

Jedna z takich sytuacji miała miejsce niedawno, gdy zbyt wysoki zestaw z kontenerem uderzył górną częścią naczepy o wiadukt niedaleko miejscowości Nižný Hrabovec, powodując jego przesunięcie. Rodzi się zatem pytanie. Czy istnieje na świecie jakikolwiek skuteczny system, który ostrzegałby kierowców wystarczająco wcześnie przed kolizją? Odpowiedź może okazać się zaskakująco prosta, lecz musimy sięgnąć po nią aż do Australii.

Sidney znalazło sposób na sytuacje awaryjne. W końcu jest skuteczny

W jednym z tuneli drogowych w mieście Sidney dochodziło do wielu niebezpiecznych sytuacji, także z udziałem samochodów ciężarowych. Władze próbowały im zapobiec, ale każdy kolejny pomysł okazywał się nieskuteczny.

W przeszłości, gdy w tunelu doszło do niebezpiecznego zdarzenia, nad jego portalem wyświetlano napis STOP i łączono go z czerwonymi sygnalizatorami. Niestety system okazywał się mało skuteczny, bo kierowcy go ignorowali, jadąc wprost w stronę zagrożenia.

Innowacyjny system Softstop chroni przed zagrożeniem. Kluczowa jest woda

Władze postanowiły skutecznie przeciwdziałać takim zagrożeniom i wdrożyły innowacyjny system Softstop. Jest to nowatorskie rozwiązanie oparte na kurtynie wodnej z laserową projekcją, która skutecznie ogranicza liczbę nieuprawnionych wjazdów do tunelu w momencie zagrożenia. Kierowcy nie mają szans go zignorować, gdyż na cienkiej ścianie wody w razie sytuacji niebezpiecznej wyświetla się duży i wyraźny znak STOP o średnicy około 3 m.

Działanie systemu Softstop okazuje się imponująco skuteczne. Szacuje się, że zapobiegł aż 90 proc. nieuprawnionych lub niebezpiecznych wjazdów. System zwykle musi działać około 1-2 minuty, aby zablokować ruch. Co ważne, tworzy on przeszkodę, którą łatwo pokonać służbom ratunkowym lub osobom uciekającym ze strefy zagrożenia. Ochrona przed tego rodzaju sytuacjami awaryjnymi to jedna z dwóch funkcji tego systemu.

Kurtyna ze znakiem STOP ostrzega kierowców ciężarówek. Zbyt wysoka nie wjedzie

Druga, równie ważna funkcja, ma za zadanie ostrzec kierowców zbyt wysokich pojazdów o braku możliwości przejazdu. Omawiany tunel ma 4,4 m wysokości, natomiast standardowa wysokość ciężarówek na australijskich drogach to 4,6 m. Jak nietrudno sobie wyobrazić, w przeszłości kilkukrotnie dochodziło do sytuacji, w których zbyt wysokie pojazdy uderzały w portal tunelu, blokując ruch na kilka godzin.

System Softstop połączony jest z odpowiednimi czujnikami wysokości, które są rozmieszczone w bezpiecznej odległości od tunelu. Gdy pojazd wyższy niż 4,4 metra zbliży się do wjazdu, uruchamia się kurtyna wodna, zmuszając kierowcę do zatrzymania się. Jego wycofanie przy sprawnej organizacji ruchu trwa około 10 minut i oszczędza sporo pracy służbom ratunkowym.

Tak jeździ nowa Dacia Bigster. W Polsce to murowany hit INTERIA.PL