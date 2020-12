Pogadanki o motoryzacji (2), czyli Tomek Czopik ma głos. To będzie koniec świata

- Gdzieniegdzie słychać, że od 2050 roku, czasami wcześniej, w niektórych państwach nie będzie można rejestrować aut z silnikiem spalinowym - mówi Tomasz Czopik. - Dla mnie oznacza to prawie koniec świata - kwituje były rajdowy mistrz Polski. Zanim to jednak nastąpi, mamy okazję cieszyć się Toyotą Yaris GR, autem zbudowanym według starej szkoły konstruowania samochodów sportowych.

Najnowsza odmiana Yarisa ewidentnie nie pasuje do dzisiejszych trendów w motoryzacji. Kiedy niemal wszyscy producenci nastawiają się na wdrażanie i sprzedaż aut hybrydowych lub elektrycznych, Toyota prezentuje model wykraczający poza dzisiejsze schematy rynkowe.

Yaris GR powstał z myślą o Rajdowych Mistrzostwach Świata (WRC), a przy jego konstruowaniu wykorzystano doświadczenia zdobyte na odcinkach specjalnych Rajdowych Mistrzostw Świata. Tych doświadczeń dostarcza zespół Toyota Gazoo Racing, odpowiedzialny za program WRC japońskiego producenta.

O wysokich kompetencjach inżynierów Toyoty w tej kwestii świadczą zdobyte tytuły wraz z Yarisem WRC: konstruktorów w sezonie 2018 oraz dwóch indywidualnych w latach 2019 i 2020 (odpowiednio Ott Tanak oraz Sebastien Ogier).

W drugim odcinku "Pogadanek o motoryzacji" (pierwszy znajdziesz TUTAJ ) razem z Tomkiem Czopkiem zachwycamy się smakiem tej starej klasycznej szkoły konstruowania samochodów sportowych. Przepis jest prosty: weź nieduże nadwozie, wstaw tam mocny silnik, a to wszystko dopełnij napędem na cztery koła. Proste? Kiedyś tak, dzisiaj już zdecydowanie nie.

Parafrazując powiedzenie księdza Jana Twardowskiego, ośmielamy się napisać: spieszmy kupować ciekawe auta spalinowe, tak szybko znikają z rynku...

Przy okazji przypominamy Wam o naszej propozycji. Na adres motoryzacja@firma.interia.pl przysyłajcie Wasze pytania do Tomka Czopik, najlepiej w formie krótkich (do 60 sek.) filmików. Pamiętajcie, że w treści maila musi pojawić się zgoda na Wasz udział w kolejnym odcinku "Pogadanek o motoryzacji". Wśród osób, które przyłączą się do naszej zabawy rozlosujemy zestawy upominków redakcyjnych. Zestawy takie zawierają oprócz gadżetów motoryzacyjnych, również możliwość testowania samochodu (np. VW ID.3). Więcej szczegółów niebawem.

Zapraszamy do zabawy i oglądania drugiego odcinka. Na długie zimowe wieczory motoryzacyjne opowieści wydają się znakomitą propozycją.



