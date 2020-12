Pogadanki o motoryzacji (1), czyli Tomek Czopik ma głos

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Stojąc u progu rewolucji energetycznej w motoryzacji, z pewnością wielu z Was zadaje sobie pytanie: jak będzie wyglądał transport przyszłości? To, że będzie on - ten transport - wykonywany z użyciem pojazdów elektrycznych jest więcej niż pewne. To, że niedługo pojawią się już samochody półautonomiczne, a może nawet autonomiczne - również. Czy my jako ludzkość jesteśmy na tą rewolucję gotowi? Na to i inne pytania postaramy się odpowiedzieć razem z Tomkiem Czopikiem.

Tomek Czopik to kierowca rajdowy, mistrz Polski klasyfikacji generalnej sezonu 2003, w ostatnich latach instruktor doskonalenia techniki jazdy. Na jego osobistym liczniku stuknęło już parę milionów kilometrów spędzonych za kierownicami wszelkiego rodzaju samochodów, więc w kwestii obsługi pojazdów silnikowych wydaje się kompetentny jak mało kto.

Wykorzystując doświadczenie Tomka, postanowiliśmy zainaugurować cykl rozmów o przeszłości, teraźniejszości, a przede wszystkim przyszłości motoryzacji. Czy będzie ona całkowicie elektryczna, a co za tym idzie zeroemisyjna? Czy silnikowi spalinowymi powinniśmy już wyprawić pogrzeb? A może jednak jest dla niego jakaś nadzieja?

W cyklu „Pogadanki o motoryzacji” poruszać będziemy tematu ściśle związane z samochodami, ale też i takie, które z czterema kołkami powiązane są w sposób nieco mniej oczywisty.

Na wasze pytania, propozycje tematów, uwagi oraz opinie czekamy pod redakcyjnym mailem: motoryzacja@firma.interia.pl

Wasze pytania do Tomka i do naszej redakcji możecie przysyłać tekstowo lub w formie krótkich filmików, wtedy również i wy pojawicie się w danym odcinku. Pamiętajcie jednak, żeby materiał nie był dłuższy niż 60 sekund, zaś w treści maila musi pojawić się zgoda na wasz udział w naszej produkcji. Osoby, które pojawią się w kolejnych odcinkach serii „Pogadanki o motoryzacji” mogą liczyć na zestaw redakcyjnych upominków.

Pierwszy odcinek rozmów z Tomkiem Czopikiem jest już gotowy do emisji. Miłego oglądani.

MW