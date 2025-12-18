Spis treści: Płatne parkowanie w Krakowie. Co się zmieni w 2026? Nowe zasady parkowania a kierowcy z peryferii Droższe bilety komunikacji miejskiej w Krakowie Dlaczego Kraków podnosi opłaty za parkowanie i bilety?

Płatne parkowanie w Krakowie. Co się zmieni w 2026?

Od 31 stycznia zmienią się zasady funkcjonowania strefy płatnego parkowania. Opłaty będą pobierane od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 22, zamiast dotychczasowych 10-20. Najważniejsza zmiana dotyczy jednak centrum miasta. W podstrefie A, obejmującej ścisłe centrum Krakowa, parkowanie będzie płatne także w niedziele, z wyjątkiem niedziel handlowych.

Według władz miasta wydłużenie godzin obowiązywania strefy oraz objęcie niedziel opłatami ma zwiększyć rotację samochodów i ograniczyć długotrwałe zajmowanie miejsc postojowych przez turystów. Szacowane dodatkowe wpływy do budżetu miasta mają wynieść około 40 mln zł rocznie.

Nowe zasady parkowania a kierowcy z peryferii

Zmiany w strefie płatnego parkowania budzą sprzeciw części radnych i mieszkańców. Krytycy wskazują, że nowe zasady najmocniej odczują osoby dojeżdżające do centrum z dzielnic peryferyjnych. Niezależnie od tego, czy wybiorą samochód, czy transport publiczny, będą musiały liczyć się z wyższymi wydatkami.

Pojawiają się również głosy, że dłuższe i droższe parkowanie może sprzyjać nielegalnemu postojowi oraz zwiększyć zainteresowanie alternatywnymi formami transportu. Jedna z radnych Koalicji Obywatelskiej zwróciła uwagę, że już obecnie opłaty za parkowanie w Krakowie są wyższe niż w Rzymie.

Droższe bilety komunikacji miejskiej w Krakowie

Od 2 marca wejdzie w życie nowa taryfa biletowa komunikacji miejskiej. Podwyżki obejmą bilety czasowe, okresowe i miesięczne. Bez zmian pozostaną ceny biletów grupowych do 20 osób (50 zł po mieście, 60 zł po aglomeracji), weekendowych rodzinnych (25 zł) oraz bilet jednoprzejazdowy, który nadal będzie kosztował 6 zł.

W ofercie pojawi się bilet 15-minutowy za 4 zł, a zlikwidowany zostanie bilet 20-minutowy w tej samej cenie. Nowością będzie bilet 30-minutowy za 6 zł. Bilet 60-minutowy zdrożeje z 6 zł do 8 zł, a 90-minutowy z 8 zł do 9 zł. Bilet 24-godzinny po mieście wzrośnie z 17 zł do 20 zł, a po aglomeracji z 22 zł do 40 zł. Bilet 7-dniowy po mieście będzie kosztował 65 zł zamiast 56 zł.

Miesięczny bilet imienny mieszkańca na wszystkie linie zdrożeje z 90 zł do 109 zł, a półroczny z 470 zł do 565 zł. Do oferty wprowadzono również roczny bilet studencki za 470 zł.

Dlaczego Kraków podnosi opłaty za parkowanie i bilety?

Prezydent Krakowa Aleksander Miszalski tłumaczy decyzję wzrostem kosztów funkcjonowania transportu publicznego. W ciągu ostatnich pięciu lat koszty wozokilometrów wzrosły o 80 proc., głównie z powodu droższej energii, kosztów pracy i inflacji. Według dyrektora Zarządu Transportu Publicznego nowa taryfa ma przynieść miastu dodatkowe wpływy na poziomie blisko 66 mln zł rocznie. Obecnie samorząd dopłaca do komunikacji miejskiej niemal 65 proc. środków własnych.

Maybach S680 czy Rolls-Royce Ghost Extended? Porównanie samochodów dla milionerów Maciej Olesiuk INTERIA.PL