Płatne parkowanie także w niedzielę. Kraków wprowadza nowe zasady i opłaty
Od początku roku w Krakowie zaczną obowiązywać nowe zasady parkowania oraz wyższe ceny biletów komunikacji miejskiej. Zmiany przyjęte przez radnych obejmą m.in. płatne parkowanie w niedziele w centrum miasta.
Spis treści:
- Płatne parkowanie w Krakowie. Co się zmieni w 2026?
- Nowe zasady parkowania a kierowcy z peryferii
- Droższe bilety komunikacji miejskiej w Krakowie
- Dlaczego Kraków podnosi opłaty za parkowanie i bilety?
Płatne parkowanie w Krakowie. Co się zmieni w 2026?
Od 31 stycznia zmienią się zasady funkcjonowania strefy płatnego parkowania. Opłaty będą pobierane od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 22, zamiast dotychczasowych 10-20. Najważniejsza zmiana dotyczy jednak centrum miasta. W podstrefie A, obejmującej ścisłe centrum Krakowa, parkowanie będzie płatne także w niedziele, z wyjątkiem niedziel handlowych.
Według władz miasta wydłużenie godzin obowiązywania strefy oraz objęcie niedziel opłatami ma zwiększyć rotację samochodów i ograniczyć długotrwałe zajmowanie miejsc postojowych przez turystów. Szacowane dodatkowe wpływy do budżetu miasta mają wynieść około 40 mln zł rocznie.
Nowe zasady parkowania a kierowcy z peryferii
Zmiany w strefie płatnego parkowania budzą sprzeciw części radnych i mieszkańców. Krytycy wskazują, że nowe zasady najmocniej odczują osoby dojeżdżające do centrum z dzielnic peryferyjnych. Niezależnie od tego, czy wybiorą samochód, czy transport publiczny, będą musiały liczyć się z wyższymi wydatkami.
Pojawiają się również głosy, że dłuższe i droższe parkowanie może sprzyjać nielegalnemu postojowi oraz zwiększyć zainteresowanie alternatywnymi formami transportu. Jedna z radnych Koalicji Obywatelskiej zwróciła uwagę, że już obecnie opłaty za parkowanie w Krakowie są wyższe niż w Rzymie.
Droższe bilety komunikacji miejskiej w Krakowie
Od 2 marca wejdzie w życie nowa taryfa biletowa komunikacji miejskiej. Podwyżki obejmą bilety czasowe, okresowe i miesięczne. Bez zmian pozostaną ceny biletów grupowych do 20 osób (50 zł po mieście, 60 zł po aglomeracji), weekendowych rodzinnych (25 zł) oraz bilet jednoprzejazdowy, który nadal będzie kosztował 6 zł.
W ofercie pojawi się bilet 15-minutowy za 4 zł, a zlikwidowany zostanie bilet 20-minutowy w tej samej cenie. Nowością będzie bilet 30-minutowy za 6 zł. Bilet 60-minutowy zdrożeje z 6 zł do 8 zł, a 90-minutowy z 8 zł do 9 zł. Bilet 24-godzinny po mieście wzrośnie z 17 zł do 20 zł, a po aglomeracji z 22 zł do 40 zł. Bilet 7-dniowy po mieście będzie kosztował 65 zł zamiast 56 zł.
Miesięczny bilet imienny mieszkańca na wszystkie linie zdrożeje z 90 zł do 109 zł, a półroczny z 470 zł do 565 zł. Do oferty wprowadzono również roczny bilet studencki za 470 zł.
Dlaczego Kraków podnosi opłaty za parkowanie i bilety?
Prezydent Krakowa Aleksander Miszalski tłumaczy decyzję wzrostem kosztów funkcjonowania transportu publicznego. W ciągu ostatnich pięciu lat koszty wozokilometrów wzrosły o 80 proc., głównie z powodu droższej energii, kosztów pracy i inflacji. Według dyrektora Zarządu Transportu Publicznego nowa taryfa ma przynieść miastu dodatkowe wpływy na poziomie blisko 66 mln zł rocznie. Obecnie samorząd dopłaca do komunikacji miejskiej niemal 65 proc. środków własnych.