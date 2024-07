Pijany motocyklista z dożywotnim zakazem, uciekał 206 km/h z pasażerką

Nawet 206 km/h jechał motocyklista, który próbował uniknąć policyjnej kontroli. Jakby tego było mało, był on pod wpływem alkoholu i jechał razem z pasażerką. Co więcej nie był to jego pierwszy taki wybryk - za poprzednie został ukarany przez sąd dożywotnim zakazem prowadzenia pojazdów. Najwyraźniej była to dla niego zbyt łagodna kara.

Zdjęcie / Policja