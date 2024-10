Kia w ostatnich latach coraz odważniej podchodzi do kwestii projektowania samochodów, nie zapominając jednak o rozwiązaniach, do których przyzwyczaiła swoich klientów. Dlatego choć do oferty wprowadza coraz więcej modeli elektrycznych - od EV6, przez EV9 po najnowsze EV3, nie zapomina też o modelach spalinowych. Jak podają koreańskie źródła, już w przyszłym miesiącu ma zadebiutować nowe wcielenie bestsellerowego SUV-a marki - popularnego i w Polsce modelu Sportage.



Reklama

Zdjęcie Pierwsze zdjęcie nowej Kii Sportage zapowiada szereg zmian stylistycznych / materiały prasowe

Nowa Kia Sportage wygląda zupełnie inaczej

Z racji tego, że obecny model zadebiutował w 2021 r., nie mówimy jeszcze o nowej generacji, ale o gruntownym liftingu. Nie obejmuje on jednak wyłącznie drobiazgów, jak to ma zwykle miejsce - z pierwszych materiałów graficznych udostępnionych przez producenta i doniesień z lokalnych źródeł wynika, że mowa o dużej ewolucji wyglądu auta. Model dostępny obecnie w salonach ze światłami do jazdy dziennej przypominającymi bumerangi wygląda dość kontrowersyjnie i różni się mocno od pozostałych. Mimo to jest najważniejszym modelem w gamie i rynkowym liderem w swoim segmencie. Odświeżona Kia Sportage wpisuje się w konwencję stylistyczną najnowszych modeli elektrycznych - EV9 i EV3. I trudno uznać to za wadę, bo oba wyglądają bardzo nowocześnie i przyciągają uwagę.

Pierwsze ilustracje zdradzają, że ogólnie sylwetka modelu pozostanie bez zmian. Różnice w proporcjach w porównaniu z obecnym modelem mogą wynikać z faktu, że Kia sprzedaje w Korei i na kilku innych rynkach przedłużoną wersję Sportage’a, ze zwiększonym rozstawem osi. Takiego auta dotąd u nas nie było i nie ma co się spodziewać, że zostanie wprowadzone. Dla klientów szukających większego SUV-a Kia ma Sorento.



Wideo youtube

Nowe wnętrze Kii Sportage

Pierwsze ilustracje pokazują tylko zarys nadwozia, ale należy się spodziewać, że w ślad za zmianami karoserii pójdzie odświeżenie wnętrza. Podobno tu też znajdzie się więcej nawiązań do modeli elektrycznych, a kokpit będzie podobny do tego z modelu EV3 - z nowymi ekranami i ograniczoną liczbą przycisków. Jednak wciąż można liczyć na to, że Kia nie sprowadzi obsługi urządzeń na pokładzie wyłącznie do ekranów.



Zdjęcie Wnętrze nowej Kii Sportage ma przejąć rozwiązania z elektrycznego modelu EV3 / Maciej Olesiuk / INTERIA.PL

Jakie silniki będzie mieć nowa Kia Sportage

W kwestii jednostek napędowych póki co nie ma zbyt wielu informacji, ale z racji tego, że mówimy o liftingu trudno oczekiwać spektakularnych zmian. Można za to pójść tropem bratniego Hyundaia Tucsona, który po odświeżeniu dostępny jest w trzech wariantach. Podstawowy to 160-konny silnik 1.6 ze skrzynią manualną i miękką hybrydą. Następna we kolejności może być 215-konna hybryda, w której ten sam silnik zestawiono z jednostką elektryczną, niewielką baterią i skrzynią automatyczną. Na szczycie listy znajdzie się hybryda ładowana z gniazdka - wspierana przez 91-konny motor elektryczny, dzięki któremu całkowita moc układu do aż 253 KM.



Zdjęcie Nowa Kia Sportage będzie dostępna również jako hybryda plug-in - ładowana z gniazdka / materiały prasowe

W polskich salonach nowa Kia Sportage pojawi się w przyszłym roku. Cen jeszcze nie podano, ale zwyczajowo należy spodziewać się choć niewielkiej korekty. Obecnie Sportage wyjściowo kosztuje 132 900 zł, wersja hybrydowa to wydatek co najmniej 165 900 zł, a PHEV - 199 900 zł.