Spis treści: 01 Promocja na Orlenie. Jakie obniżki?

02 Jak skorzystać z rabatu na paliwo na Orlenie?

03 Na jakich stacjach promocja Orlenu?

Promocja na Orlenie. Jakie obniżki?

Orlen wprowadził specjalną promocję dla kierowców mieszkających na terenach objętych skutkami powodzi. Od teraz mogą oni zatankować paliwa w niższej cenie. Polski koncern obniżył koszty tankowania wszystkich paliw:

Verva (benzyna i olej napędowy): obniżka o 20 gr na litrze

Efecta (benzyna i olej napędowy): o 15 gr na litrze

LPG: o 10 gr na litrze

Jak skorzystać z rabatu na paliwo na Orlenie?

Orlen zaznaczył, że z możliwości tankowania taniej "można skorzystać wielokrotnie". W przypadku paliw Verva i Efecta maksymalnie można zatankować 85 litrów paliwa. Każdy dodatkowo zatankowany litr będzie rozliczony zgodnie z ceną wyświetloną na dystrybutorze w trakcie tankowania. W przypadku LPG nie ma ograniczeń w tankowaniu. Zaznaczono, że paliwa tankować można wyłącznie do baku pojazdu. Promocyjną ceną nie będą objęte paliwa zatankowane do innych zbiorników. Na większy rabat mogą liczyć posiadacze Karty Dużej Rodziny.

By skorzystać z promocji kierowcy powinni podać kasjerowi hasło akcji - "Orlen dla powodzian". Posiadacze Karty Dużej Rodziny również powinni ją okazać. Zapłacić można gotówką, kartą lub Blikiem. Promocja nie działa, jeśli kierowcy będą chcieli uregulować należność za paliwo kartą zakupową czy kartami flotowymi. W regulaminie zaznaczono ponadto, że akcja nie łączy się z innymi programami prowadzonymi przez Orlen. Planowo akcja ma potrwać do 30 września 2024 roku do godziny 23:59.

Na jakich stacjach promocja Orlenu?

Lista stacji objętych akcją:

Boguszyn 79

Duszniki-Zdrój, ul. Sudecka 14A

Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 28

Nowa Ruda, ul. Niepodległości 45a

Lądek-Zdrój, ul. Kłodzka 54

Lwówek Śląski, ul. Jaśkiewicza 13

Stary Waliszów, ul. Kłodzka 46a

Kamienna Góra

Wałbrzych, ul. Wrocławska 9A

Jelenia Góra, ul. Spółdzielcza 40

Wałbrzych, ul. Wieniawskiego 68

Ząbkowice Śląskie, ul. Wrocławska 31

Kudowa-Zdrój 57-350 Słone 133

Szalejów Dolny 121

Gryfów Śląski, ul. Lwówecka 3

Jelenia Góra, ul. Wrocławska 7

Głuszyca, ul. Sienkiewicza 73B

Jelenia Góra, ul. Wincentego Pola 4

Ziębice, ul. Wałowa 62

Jelenia Góra, ul. Juliana Fałata 1b

Lubawka, ul. Kamiennogórska 29

Wałbrzych, ul. 1 Maja 60

Międzylesie, ul. Warszawska 17

Złoty Stok, ul. Sudecka 22

Polanica-Zdrój, ul. Kłodzka 5

Wałbrzych, ul. Wysockiego 43

Jelenia Góra, ul. Wolności 233

Mieroszów, ul. Wałbrzyska 20

Prudnik, ul. Powstańców Śl. 15

Głubczyce, ul. Wrocławska 22

Otmuchów, ul. Nyska 40

Nysa, ul. Otmuchowska 2

Biała, ul. Prudnicka 37

Nysa, ul. Kraszewskiego 3

Korfantów, ul. Niemodlińska 3

Głogówek, ul. Dworcowa 29

Krapkowice, ul. Prudnicka 28B

Głuchołazy, ul. Grunwaldzka 7a

Zdzieszowice, ul. Kozielska 1

Krapkowice, ul. 3-go Maja 34

Paczków, ul. Wojska Polskiego 49

Gogolin, ul. Krapkowicka 158

Pakosławice 96a

Cieszyn, ul. Filasiewicza 2

Bielsko-Biała, ul. Górska 2

Kuźnia Raciborska, ul. Tartaczna 1A

Bielsko-Biała, ul. Warszawska 357

Racibórz, ul. 1-go Maja 2

Wisła, ul. 1-go Maja 50

Rzuchów, ul. Pstrązka 1

Skoczów, ul. Katowicka 2a

Zebrzydowice, ul. Adama Asnyka 2

Istebna 1325

Zbytków, ul. 1-go Maja 69

Chałupki, ul. Bogumińska 7 A

Bielsko-Biała, ul. Bystrzańska 96

Bielsko-Biała, ul. Cieszyńska 491

Racibórz, ul. Rybnicka 59

Pszczyna, ul. Górnośląska 42

Cieszyn, ul. Stawowa 58

Bielsko-Biała, ul. Żywiecka 88

Czechowice-Dziedzice, ul. Asnyka 42

Pawłowice, ul. Wodzisławska 74

Bielsko-Biała, ul. Warszawska 32

Buczkowice, ul. Bielska 1145

Ustroń, ul. Baranowa 1

Racibórz, ul. Jana Pawła II 17