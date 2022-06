Opona niepneumatyczna jest w tym przypadku konstrukcją inżynieryjną - nie jest to konstrukcja ściśle zdefiniowana, chociaż każda opona bez powietrza jest uważana za niepneumatyczną. Wyobraźmy sobie koło w pociągu - jest stalowe i ciężkie, to właśnie jest opona niepneumatyczna. Można też wyobrazić sobie gumowy walec napędzający drewniane koło wozu - to kolejny rodzaj opony niepneumatycznej. Jednak to, co nam udało się opracować, to specjalnie zaprojektowana konstrukcja, która umożliwia napinanie i zawieszanie ciężaru pojazdu od góry. Jest to konieczne, aby uzyskać przyjemnie miękkie, elastyczne uczucie, jak w oponie wypełnionej powietrzem.

Michael Rachita, starszy kierownik programu Goodyear ds. opon niepneumatycznych