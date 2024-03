Operator parkingów oddaje pieniądze kierowcom. Co się stało?

Spis treści: 01 Straszyli klientów, by ponieśli opłatę. UOKIK reaguje

Nakładali na swoich konsumentów dodatkowe opłaty za brak biletu parkingowego, nawet gdy klient w reklamacji udowodnił firmie, że ów bilet posiadał - do takich praktyk firma WEIP posuwała się bardzo często, co udowodniła najnowsza analiza Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Straszyli klientów, by ponieśli opłatę. UOKIK reaguje

Firma zarządzająca parkingami szpitali i centrum handlowych w Polsce miała również stosować zapisy w swoich regulaminach, z których jasno wynikało, że nieuiszczenie opłaty będzie się wiązać z rozpoczęciem na koszt klienta postępowania windykacyjnego i egzekucyjnego, Jak poinformował UOKiK, zapisy w regulaminach miały brzmieć i wskazywać na nieuchronność tych zdarzeń, czym - wywołująć obawy u klientów i zachęcając do uiszczenia opłat - wprowadzano ich w błąd.

Reklamacje odrzucali. Złożenie skargi było kłopotliwe

Analiza UOKIK wskazała ponadto, że do spółki WEIP każdego roku wpływało tysiące skarg i reklamacji - większość z nich była jednak odrzucana. Jakby tego było mało, również na tej płaszczyźnie przedsiębiorstwo wprowadzało konsumentów w błąd. Okazało się, że składanie reklamacji było możliwe wyłącznie za pośrednictwem formularza na stronie internetowej lub wysłać list. Procedury były niezgodne z prawem, ponieważ przepisy dopuszczają także złożenie reklamacji drogą elektroniczną (e-mail) lub osobiście.

Liczba skarg na zarządców parkingów z roku na rok wzrasta, dlatego konsekwentnie weryfikujemy rzetelność tych przedsiębiorców. Nieustannie zaskakują nas przypadki obciążenia konsumentów opłatą, mimo że nie upłynął dopuszczalny czas parkowania czy ignorowanie zasadnych reklamacji, gdzie konsument był w stanie udowodnić posiadanie biletu parkingowego. Nie kwestionujemy systemu płatnych miejsc postojowych, ale niesłusznie naliczane opłaty dodatkowe i utrudnianie procesu reklamacji. powiedział Tomasz Chróstny, Prezes UOKiK.

UOKIK podjął decyzję. WEIP odda klientom pieniądze i zapłaci karę

Decyzją szefa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, wszyscy klienci, którzy po 1 stycznia 2020 roku otrzymali od WEIP wezwanie do wniesienia opłaty dodatkowej, mimo posiadania ważnego w czasie wystawienia wezwania biletu parkingowego z wypisanym numerem rejestracyjnym pojazdu, odzyskają swoje pieniądze. Tyczy się to także konsumentów, których reklamacja została odrzucona mimo przedstawienia dowodów na posiadanie biletu w czasie kontroli. Zgodnie z informacją zarządcy parkingów, osoby, którym należy się zwrot pieniędzy, zostaną o tym indywidualnie poinformowane. Spółka zmodernizowała także procedurę reklamacyjną i usunęła z regulaminów, strony WWW i formularza wezwania do wniesienia opłaty dodatkowej, treści wprowadzające w błąd.

Jakimi parkingami zarządza WEIP?

Spółka WEIP Parking zajmuje się obsługą parkingów przy szpitalach, galeriach handlowych i marketach. W całym kraju pod ich opieką znajduje się w sumie 18 parkingów. Oto lista:

Golub-Dobrzyń - ul. Marii konopnickiej

Gdańsk - ul. Dmowskiego

Kalisz - ul. Poznańska

Malbork - ul. Dworcowa

Malbork - ul. Piastowska 2 McDonald's

Warszawa - Plac czerwca 1976 roku 1

Warszawa - ul. Konwiktorska 6

Warszawa - ul. Namysłowska 8

Warszawa - ul. Pory 78

Władysławowo - ul. Hryniewickiego

Władysławowo - ul. Portowa

Płock - ul. Górna 32

Olesno - ul. Klonowa

Elbląg - ul. Królewiecka 195

Sochaczew - ul. Pokoju 3a

Słupsk - ul. Starzyńskiego

Lublin - ul. Abramowicka 2