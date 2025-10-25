Spis treści: Ile marek ma Stellantis? Opel będzie sprzedawać samochody Leapmotor? Jaki napęd ma Leapmotor B10? Ile kosztuje Leapmotor B10?

Ile marek ma Stellantis?

Opel wchodzi w skład koncernu Stellantis liczącego już łącznie 15 marek. To spory problem oznaczający wzajemne konkurowanie poszczególnych producentów o tych samych klientów. Sytuacji nie ułatwia rosnąca w siłę chińska konkurencja, coraz lepiej poczynająca sobie na Starym Kontynencie. Mimo że ówczesny szef koncernu, Carlos Tavares, kilkukrotnie ostrzegał przed markami z Państwa Środka, w 2023 roku doprowadził do kupienia 21 proc. udziałów chińskiej marki Leapmotor. Następnie obie firmy utworzyły spółkę joint venture Leapmotor International, w której 51 proc. udziałów przypadło właśnie Stellantisowi. Zadaniem tej firmy jest sprzedawanie tanich samochodów elektrycznych marki Leapmotor na wszystkich rynkach poza samymi Chinami.

Dzięki niej francusko-włosko-amerykański koncern chce spopularyzować auta zasilane prądem. To jednak oznacza dodatkowe problemy dla marek wchodzących w skład grupy, ponieważ wprowadza wewnętrzną rywalizację na jeszcze wyższy poziom. To zaś oznacza konieczność podejmowania trudnych decyzji, by utrzymać się na rynku.

Opel będzie sprzedawać samochody Leapmotor?

W związku z tym Opel ma rozważać wprowadzenie nowego modelu Leapmotora, B10, do swojej oferty już w 2026 roku - wynika z informacji przekazanej osobie zaznajomionej ze sprawą portalowi Automotive News Europe w wywiadzie dla Automobilwoche. Źródło zaznaczyło jednak, że "nie podjęto jeszcze żadnej decyzji". Sam Opel poinformował, że nie będzie komentował tych doniesień.

W tym miejscu warto dodać, że samochody chińskiej marki będą produkowane w Hiszpanii. Produkcja na Starym Kontynencie pozwoli firmie na uniknięcie unijnych ceł na pojazdy z Państwa Środka. Leapmotor płaci obecnie dodatkowe 10-procentowe cło importowe dla produktów spoza Unii Europejskiej oraz dodatkowe cło karne w wysokości 20,7 proc. Domniemywa się, że samochody będą wyjeżdżać z taśm fabryki Stellantisa w Saragossie, gdzie produkowane są dwa modele Opla: Corsa i Mokka.

Jaki napęd ma Leapmotor B10?

Leapmotor B10 dostępny będzie z układem o mocy 218 KM i 240 Nm. Napęd trafia na tylne koła. Klient może wybrać za to pojemność akumulatora: 56,2 kWh oraz 67,1 kWh. Ten pierwszy zapewnia zasięg do 361 km w cyklu mieszanym, drugi do 434 km. Mniejszy obsługuje ładowanie prądem stałym o mocy 140 kW, większy 168 kW. Niezależnie od wariantu baterii, w optymalnych warunkach uzupełnienie energii od 30 do 80 proc. zajmie 20 minut.

Ile kosztuje Leapmotor B10?

Ceny Leapmotora B10 startować będą od 124 900 zł za podstawową odmianę. Jest to kwota regularna i w ramach cennika można ją obniżyć do 119 900 zł. Może być też jeszcze niższa, dzięki dopłatom z programu NaszEauto.

