Leapmotor B10 kosztuje 120 tys. zł i zaskakuje zasięgiem. A to nie koniec zalet

Michał Domański

Leapmotor B10 to trzeci model chińskiego producenta, jaki trafia do Polski. Ten kompaktowy elektryczny SUV może nieźle namieszać na naszym rynku, podobnie jak zrobił to już miejski T03, a powodem jest nie tylko bardzo atrakcyjna cena.

Leapmotor B10 to trzeci model tej chińskiej marki na polskim rynku
Leapmotor B10 to trzeci model tej chińskiej marki na polskim rynkuMichał DomańskiINTERIA.PL

Spis treści:

  1. Wymiary Leapmotora B10 są typowe dla kompaktowego SUV-a
  2. Wnętrze B10 jest naprawdę przestronne
  3. Wszystkim sterujemy z ekranu, czyli obsługa Leapmotora B10
  4. Leapmotor B10 potrafi zaskoczyć zużyciem energii i zasięgiem
  5. Leapmotor B10 - cena i konkurenci

Leapmotor to chiński startup, który powstał w 2015 roku, a w 2020 roku zaprezentował swój pierwszy model. Mimo bardzo krótkiego stażu na rynku, może on pochwalić się już sporymi sukcesami - firma przewiduje, że w tym roku sprzeda ponad 600 tys. samochodów na całym świecie.

Marka Leapmotor dobrze radzi sobie również w Polsce, gdzie ma już 15 salonów, a jej najmniejszy model T03 znalazł się na drugim miejscu najchętniej kupowanych miejskich elektryków w naszym kraju. Niewątpliwie najważniejszym źródłem tego sukcesu jest cena i również ona może odegrać kluczową rolę w przypadku większego modelu B10, który miałem niedawno okazję testować na francuskich drogach.

Wymiary Leapmotora B10 są typowe dla kompaktowego SUV-a

Model B10 to trzeci model Leapmotora na naszym rynku, uzupełniający lukę między miejskim T03 oraz należącym do klasy średniej C10. Jest on kompaktowym SUV-em, mierzącym 4515 mm długości, a więc rozmiarowo doskonale wpisującym się w średnią tego segmentu.

Srebrny SUV zaparkowany na żwirowym placu, w tle egzotyczny budynek z dachem pokrytym dachówką, otoczony palmami i ozdobnymi roślinami.
Leapmotor B10 mierzy nieco ponad 4,5 m, a jego rozstaw osi to 2,74 m Michał DomańskiINTERIA.PL

Co ciekawe, chociaż od dłuższego czasu większość producentów stara się unifikować stylistykę swoich modeli, B10 nie przypomina ani T03, ani C10. Z przodu zdecydowano się na zastosowanie coraz popularniejszego wśród producentów zabiegu, polegającego na wyeksponowaniu świateł do jazdy dziennej, które mają odwracać uwagę od dużego, kwadratowego klosza głównych reflektorów umieszczonego poniżej w zderzaku.

Trochę podobieństw do większego C10 znajdziemy natomiast w samej sylwetce B10 oraz w ukształtowaniu tylnej części nadwozia. Podobnie również rozwiązano tylne światła, nadając im formę wąskiego paska świetlnego, ale w testowanym modelu pasek ten nie jest jednolity, nawiązując do motywu widocznego też w światłach do jazdy dziennej.

Srebrny samochód elektryczny zaparkowany na żwirowym parkingu przed drewnianą altaną ozdobioną palmami.
Z tej perspektywy widać podobieństwa B10 do większego modelu marki, czyli C10Michał DomańskiINTERIA.PL

Wnętrze B10 jest naprawdę przestronne

Tym co przede wszystkim zwraca uwagę we wnętrzu Leapmotora B10, jest jego przestronność. Co nie powinno dziwić, jako że auta elektryczne z zasady dają większe możliwości wygospodarowania przestrzeni w kabinie, ale nie we wszystkich modelach ta przewaga jest odczuwalna dla podróżnych.

Widok na przednie wnętrze nowoczesnego samochodu z otwartymi drzwiami, dwa wygodne fotele pokryte skórzaną tapicerką, czytelna deska rozdzielcza z ekranem dotykowym, przestronna przestrzeń, starannie wykończone detale.
Fotele w B10 są wygodne, ale mają przeciętne trzymanie boczne Michał DomańskiINTERIA.PL

Tutaj wysocy pasażerowie będą czuć się bardzo swobodnie również na tylnej kanapie. Nie zabraknie im także przestrzeni nad głowami, choć B10 ma szklany dach z elektrycznie zasuwaną żaluzją. W wielu elektrykach (również SUV-ach) producenci rezygnują z rolet, argumentując to tym, że zabiera ona miejsce nad głowami. To prawda, ale najwyraźniej da się auto zaprojektować tak, aby nie stanowiło to problemu.

Tylny rząd siedzeń samochodu z czarną tapicerką skórzaną, widoczne trzy miejsca siedzące, zagłówki oraz detale wnętrza pojazdu, jak boczki drzwiowe i nawiewy powietrza.
Leapmotor B10 zapewnia naprawdę dużo miejsca na tylnej kanapie Michał DomańskiINTERIA.PL

Tak dobrego wrażenia nie robi bagażnik, który na żywo wydaje się dość wąski. Według danych technicznych oferuje on jednak niezłe 455 l pojemności, ale z zastrzeżeniem, że wliczono w to 25 l frunka, czyli bagażnika przedniego.

Pusty bagażnik samochodu z czarną tapicerką, w rogu widoczne niewielkie czarne etui lub zestaw narzędzi, oświetlenie po prawej stronie, tylne siedzenia samochodu w tle.
Bagażnik Leapmotora B10 na żywo wydaje się nieco wąski, ale ma niezłą pojemność i ma bardzo regularne kształty Michał DomańskiINTERIA.PL

Zaglądamy więc pod maskę, a tam zamiast niewielkiego bagażnika otoczonego osłonami, znajdujemy nieosłoniętą przestrzeń nad którą umieszczono niewielką, plastikową wanienkę. Możliwość umieszczenia tam choćby kabli do ładowania jest bez wątpienia praktyczna, ale nie można nie odnieść wrażenia, że można było to rozwiązać nieco estetyczniej.

Otwarty przedni bagażnik samochodu elektrycznego z widocznym schowkiem oraz umieszczoną po prawej stronie niebieską nakrętką zbiornika na płyn.
Pod maską B10 znajdziemy niewielki schowek, akumulator, zbiornik płynu do spryskiwaczy i sporo wolnej przestrzeniMichał DomańskiINTERIA.PL

Wszystkim sterujemy z ekranu, czyli obsługa Leapmotora B10

Poczucie przestrzeni to niewątpliwa zaleta kabiny B10, a uwagę zwraca też przyjemna w dotyku skórzana tapicerka. Nie udaje się jej jednak odwrócić uwagi od faktu, że sama deska rozdzielcza jest dość plastikowa. Tworzywa sztuczne są oczywiście powszechnie stosowane, ale producenci starają się zwykle stosować różne ich rodzaje i kolory, a także urozmaicać wygląd kokpitu ozdobnymi wstawkami.

Nowoczesna deska rozdzielcza samochodu elektrycznego z dużym dotykowym ekranem centralnym, zaawansowaną kierownicą oraz panelami sterowania na drzwiach kierowcy i konsoli środkowej.
Chromowane nawiewy urozmaicają wnętrze Leapmotora B10, ale sama deska rozdzielcza to połacie plastiku Michał DomańskiINTERIA.PL

Tymczasem Leapmotor postawił na ścianę szarego plastiku i podobnie wykończył też boczki drzwiowe. Część materiałów jest na szczęście miękka, ale nie wpływa to na dość przeciętne ogólne wrażenie.

Tym co robi z kolei doskonałe wrażenie, jest system multimedialny, korzystający z ekranu o przekątnej 14,6 cala. Oferuje on doskonały obraz, co producent stara się podkreślić, proponując wysokiej jakości grafiki przedstawiające B10 na tle miłych dla oka widoków, ozdabiające ekran główny. Samo menu jest wręcz przepełnione opcjami, ale są one logicznie rozplanowane, a na dole ekranu znajduje się pasek ze skrótami do wybranych przez nas funkcji. Dodatkowe skróty możemy umieścić na menu wysuwanym z górnej części ekranu.

Duży ekran dotykowy we wnętrzu nowoczesnego samochodu wyświetla interfejs systemu multimedialnego z wizualizacją samochodu oraz informacjami o stanie pojazdu, klimatyzacji i multimediach. Poniżej ekranu widoczne nawiewy wentylacyjne.
Ekran o przekątnej 14,6 cala robi bardzo dobre wrażenie Michał DomańskiINTERIA.PL

Niestety nawet najbardziej przemyślana struktura multimediów nie odwróci uwagi od faktu, że w Leapmotorze B10 wszystkim sterujemy z ekranu. Nawet chcąc ustawić lusterka boczne, musimy wybrać odpowiednią opcję, która pozwoli sterować nimi za pomocą rolek na kierownicy. Oczywiście sporo interesujących nas rzeczy wystarczy ustawić raz, a następnie przypisać do swojego profilu, aby pojazd automatycznie wracał do naszych ustawień, ale każda zmiana i aktywowanie każdej funkcji, wymaga sięgania do ekranu. A jeśli nie ustawiliśmy sobie zawczasu odpowiednich skrótów, czeka nas przedzieranie się przez gąszcz dostępnych opcji.

Znakiem czasów, ale także ciekawym podejściem do nowoczesnych rozwiązań w samochodach, jest nawet procedura uruchamiania B10. Nie ma tu przycisku startera, ani nawet kluczyka. Niczym w Tesli, musimy położyć kartę zbliżeniową na ładowarce indukcyjnej, wcisnąć hamulec i wybrać D wybierakiem umieszczonym za kierownicą. Jeśli nie mamy karty, wystarczy telefon skonfigurowany z autem, albo… podanie kodu PIN. Leapmotor chce docelowo wprowadzić funkcję, pozwalającą osobie znającą odpowiednią kombinację na otworzenie i uruchomienie pojazdu. Zniknie więc problem nie tylko przekazywania sobie kluczyka, jeśli samochodem jeździ kilka osób, ale nawet konieczność wcześniejszego konfigurowania smartfona, aby on działał jako elektroniczny kluczyk.

Dźwignia automatycznej skrzyni biegów z oznaczeniami trybów jazdy zamontowana przy kierownicy samochodu, w tle wyświetlacze cyfrowe kokpitu.
Leapmotor B10 to kolejny samochód, w którym wybierak kierunku jazdy jest wzorowany na rozwiązaniu stosowanym przez Mercedesa Michał DomańskiINTERIA.PL

Leapmotor B10 potrafi zaskoczyć zużyciem energii i zasięgiem

Jeśli chodzi o gamę napędową, to Leapmotor B10 nie oferuje zbyt dużego wyboru. Dostępny jest tylko jeden silnik o mocy 218 KM oraz dwie baterie - o pojemności 56,2 kWh oraz 67,1 kWh. W obu przypadkach osiągi są takie same i przyspieszenie do 100 km/h zajmuje 8 s, a prędkość maksymalna wynosi 170 km/h. Różnicą jest jedynie zasięg - według oficjalnych danych wynoszący 361 oraz 434 km.

Cyfrowy wyświetlacz deski rozdzielczej samochodu elektrycznego z wizualizacją pojazdu pośrodku oraz informacjami o prędkości, przebiegu, zużyciu energii i temperaturze.
Leapmotor B10 potrafi zaskoczyć zużyciem energii - wynik na poziomie 13 kWh/100 km można uzyskać bez silenia się na ecodriving Michał DomańskiINTERIA.PL

Trudno nie zauważyć, że różnica między wersjami B10 nie jest zbyt duża i wybór większej baterii, na co zapewne zdecyduje się większość klientów, nie zapewni dużej przewagi. Jej plusem jest nieco zwiększona moc ładowania do 168 kW (w mniejszej baterii 140 kW), dzięki czemu w obu przypadkach uzupełnienie energii z 30 do 80 proc. trwa 20 min.

Tym jednak co zaskoczyło mnie bardzo pozytywnie, było zużycie energii. Według danych homologacyjnych, odmiana z większą baterią zużywa 17,2 kWh/100 km, podczas gdy mi udało się uzyskać 13 kWh/100 km podróżując głównie górskimi drogami i bynajmniej nie skupiając się na ecodrivingu. W efekcie prognozowany zasięg przy pełnym naładowaniu oscylował w granicach 500 km, a to już naprawdę dobry wynik.

Otwarta klapka wlewu prądu samochodu elektrycznego z widocznym złączem ładowania oraz gumowymi osłonami przewodów, fragment tylnego nadkola z oponą.
B10 z większą baterią pozwala na ładowanie z mocą 168 kW Michał DomańskiINTERIA.PL

Same wrażenia z jazdy również okazały się pozytywne. Chociaż maksymalny moment obrotowy jest niewiele wyższy od mocy (240 Nm), B10 zdecydowanie reaguje na mocniejsze wciśnięcie gazu i potrafi wcisnąć podróżnych w fotele podczas przyspieszania. Subiektywnie auto sprawia więc wrażenie szybszego, niż wskazują na to dane techniczne.

Nie ma tu jednak mowy o namiastce sportowych wrażeń z jazdy, jako że układ jezdny zestrojono przede wszystkim z myślą o komforcie. Na dużych nierównościach auto wpada wręcz w niewielkie bujanie, co podkreśla tylko nacisk na wygodę, choć nie każdemu może przypaść do gustu. Na szczęście nie wpływa to negatywnie na zachowanie w zakrętach, które B10 pokonuje pewnie, co niewątpliwie jest zasługą niskiego środka ciężkości, chrakteryzującego wszystkie elektryki.

Duży ekran dotykowy samochodu wyświetlający ustawienia pojazdu, widoczny jest cyfrowy interfejs z opcjami regulacji trybów jazdy, hamowania rekuperacyjnego oraz klimatyzacji, po prawej stronie ekranie wizualizacja SUV-a.
Leapmotor B10 całkiem dynamicznie reaguje na mocniejsze wciśnięcie gazu, szczególnie w trybie Sport Michał DomańskiINTERIA.PL

Sportowo nie zestrojono również układu kierowniczego, który nawet w trybie Sport nie wyostrza się przesadnie, ale zapewnia zadowalającą precyzję. Tym natomiast, co zaskakuje bardzo pozytywnie, jest niewielki promień skrętu. To zasługa tego, że B10 ma napęd na tylne koła, dzięki czemu można było zwiększyć kąt wychylania się przednich.

Srebrny, nowoczesny samochód elektryczny zaparkowany na żwirowym placu na tle klimatycznej restauracji z czerwonym dachem i palmą. Na tablicy rejestracyjnej widoczny włoski numer.
Światła do jazdy dziennej zlewają się z wąskim czarnym paskiem, zaś główne reflektory z lakierowanymi na czarno elementami zderzaka. Według projektantów, dopóki ich nie włączymy, w ogóle nie widać, że tam są Michał DomańskiINTERIA.PL

Leapmotor B10 - cena i konkurenci

Napisałem na początku, że nowy Leapmotor B10 będzie kusił przede wszystkim ceną, a ta zaczyna się obecnie od 119 900 zł. Taka kwota za kompaktowego, elektrycznego SUV-a jest prawdziwą okazją. Trzeba jednak zaznaczyć, że to oferta premierowa - standardowy cennik otwiera kwota 124 900 zł, więc nadal atrakcyjna.

Leapmotor B10 - cennik

 
Life
Design
Cennik premierowy
Pro 57 kWh
119 990 zł
-
ProMAX 67 kWh
125 300 zł
131 600 zł
Cennik podstawowy
Pro 57 kWh
124 900 zł
-
ProMAX 67 kWh
133 300 zł
139 600 zł

A z jakimi modelami będzie konkurować Leapmotor B10? Na to pytanie przedstawiciele marki nie chcieli odpowiadać wprost. Ponieważ większościowe udziały ma w niej europejski Stellantis, chce ona prezentować się jako uzupełnienie oferty pozostałych marek, a nie konkurencja dla nich. Leapmotor zamierza raczej pozycjonować się jako konkurent innych chińskich producentów.

Nie zmienia to faktu, że na tle europejskich jego oferta wygląda naprawdę korzystnie. Przykładowo za konkurencyjną dla B10 Skodę Elroq zapłacimy przynajmniej 150 tys. zł. Z kolei wyraźnie mniejsze (choć nadal zaliczane do kompaktów) Renault Megane E-Tech kosztuje już 180 tys. zł. Ale i chińscy konkurenci wcale nie są tacy tani - przykładowo nowe MGS5 EV wyceniono na 144 tys. zł.

Leapmotor B10
Leapmotor B10 Michał DomańskiINTERIA.PL
Tył srebrnego samochodu elektrycznego marki Leapmotor z czerwonym pasem świetlnym oraz literami logo na klapie bagażnika, w tle palma i fragment dachu wraz z niebieskim niebem.
Leapmotor B10 Michał DomańskiINTERIA.PL
Przednie koło samochodu na żwirowej drodze, widoczna elegancka felga oraz fragment maski i reflektora auta, w tle dom z palmą i banerem z napisem Macao.
Leapmotor B10 Michał DomańskiINTERIA.PL
Składany uchwyt na kubek zamontowany w konsoli środkowej samochodu, wykonany z ciemnego tworzywa, z widocznymi matowymi strukturami powierzchni
Leapmotor B10Michał DomańskiINTERIA.PL
