Okres próbny dla młodych kierowców. Co mówi prawo?

Kwestię związaną z tym, kogo dotyczy okres próbny dla młodych kierowców, określa art. 91 znowelizowanej ustawy Prawo o ruchu drogowym. Znajdziemy tam informacje, że okres próbny dotyczy osób, które po raz pierwszy uzyskały prawo jazdy kategorii B. Okres próbny dla młodych kierowców wynosi dwa lata. Czas ten obowiązuje od dnia, w którym prawo jazdy zostały odebrane, a nie od dnia uzyskania uprawnień.

Celem wprowadzenia okresu próbnego dla młodych kierowców ma być zwiększenia bezpieczeństwa na drogach. Za taką zmianą przemawiają statystyki. Mówią one jasno, że nowi kierowcy doprowadzają do dużej ilości wypadków, również ze skutkiem śmiertelnym. A przyczyny wciąż pozostają niezmienne od wielu lat - przekroczenie dozwolonej prędkości lub niedostosowanie jej do warunków panujących na drodze.

Okres próbny dla młodych kierowców – lista zakazów

Młodzi kierowcy objęci okresem próbnym muszą pamiętać, że w tym czasie obowiązują ich szczególne zasady, których złamanie może doprowadzić do przykrych konsekwencji. W tym czasie nowy kierowca nie będzie mógł:

przekraczać prędkości 50 km/h w obszarze zabudowanym,

przekraczać prędkości 80 km/h w obszarze niezabudowanym,

przekraczać prędkości 100 km/h na autostradzie i drodze ekspresowej dwujezdniowej,

podejmować pracy zarobkowej w charakterze kierowcy pojazdu określonego w prawie jazdy kategorii B,

osobiście wykonywać działalności gospodarczej polegającej na kierowaniu pojazdem określonym dla prawa jazdy kategorii B.

Obowiązkowe kursy dla młodych kierowców

Okres próbny dla młodych kierowców to nie tylko ograniczenia związane z limitami prędkości, ale również wymagane przepisami szkolenia.

Kierowca, który uzyskał prawo jazdy kategorii B, między 4 a 8 miesiącem od momentu otrzymania dokumentu, musi odbyć kurs doszkalający w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz praktyczne szkolenia w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym. Uczestnictwo w kursie musi być udokumentowane zaświadczeniem, które należy złożyć w wydziale komunikacji.

Kurs doszkalający w zakresie bezpieczeństwa drogowego organizuje WORD. Trwać będzie dwie godziny, a udział w nim kosztować będzie około 100 złotych. Z kolei praktyczne szkolenie z zakresu zagrożeń w ruchu drogowym, także organizowane przez WORD, będzie kosztować mniej więcej 200 zł i potrwa godzinę.

Okres próbny dla młodych kierowców a zielony listek. Czy będzie obowiązkowy?

By ułatwić identyfikację młodych kierowców na drogach, resort planuje wprowadzić obowiązkowe graficzne wyróżnienie pojazdu. Chodzi o symbol zielonego liścia klonowego. Obowiązek oznaczenia pojazdów młodych kierowców tą naklejką ma obowiązywać przez okres pierwszych ośmiu miesięcy od momentu uzyskania prawo jazdy kategorii B.

Zdjęcie Obowiązek oznaczenia samochodu młodego kierowcy symbolem zielonego listka? To możliwe / ARKADIUSZ ZIOLEK/East News / East News

Kiedy nowe przepisy dla młodych kierowców?

Nowe przepisy ruchu drogowego dla młodych kierowców nie weszły jeszcze w życie i nikt tak naprawdę nie wie, kiedy zostaną wprowadzone. Termin nie jest zapisany w przepisach. Niewykluczone jednak, że stanie się to wkrótce po tym, jak zacznie obowiązywać nowy taryfikator punktów karnych. O zmianach w przepisach związanych z nowymi zasadami karania kierowców pisaliśmy TUTAJ.

