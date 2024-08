15 sierpnia we Włoszech obchodzone jest święto Ferragosto. Tradycyjnie, wielu Włochów jedzie wówczas na urlopy, wykorzystując długi weekend, a to powoduje duże utrudnienia na drogach. Drogowa mapa Włoch została oznaczona kolorem czarnym, co oznacza ryzyko ekstremalnych korków. Zatorów można być pewnym na drogach wyjazdowych z miast i wiodących w góry na północy kraju oraz do nadmorskich kurortów.

Najgorszy weekend roku. Włochy staną w korkach

Największy ruch oczekiwany jest na autostradzie w stronę regionów Kampania, Basilicata i Kalabria, na Sycylii na odcinku między Palermo i Katanią oraz na drogach w rejonie Rzymu i okolicznych nadmorskich kurortów.

Reklama

Aby ułatwić przejazd setek tysięcy samochodów, do 3 września zawieszono prace drogowe w 906 miejscach. Ponadto wprowadzony został zakaz ruchu ciężarówek w piątek od godz. 16 do 22, w sobotę od godz. 8 do 22 i w niedzielę od godz. 7 do 22.

To już drugi weekend z rzędu z ogłoszonymi czarnymi alertami na drogach. Służba drogowa spodziewa się jednak jeszcze większych zatorów.



Dodatkowym utrudnieniem dla podróżujących będzie upał. W wielu regionach Włoch ogłoszono z tego względu czerwone alerty.