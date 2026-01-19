W skrócie Urządzenia CANARD zarejestrowały w 2025 roku blisko 1,304 mln wykroczeń, co oznacza wzrost o 11 proc. w porównaniu do roku poprzedniego.

Odcinkowe pomiary prędkości ujawniły w 2025 roku 470,5 tys. wykroczeń, notując wzrost o 26 proc. rok do roku.

Plany CANARD na 2026 rok obejmują zakończenie rozbudowy systemu o kolejne 128 urządzeń.

Blisko 1,304 mln wykroczeń zarejestrowały w ubiegłym roku urządzenia stacjonarne systemu Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym CANARD. To o niemal150 tys. (+ 11 proc.) wykroczeń więcej niż w roku 2024. Wzrost liczby ujawnionych zdarzeń nie świadczy jednak o tym, że kierowcy częściej ignorują ograniczenia prędkości. To raczej efekt trwającego od blisko dwóch lat programu rozbudowy CANARD-u. Ten widoczny jest zwłaszcza w statystykach dotyczących odcinkowych pomiarów prędkości.

O ile kierowcy przekraczają prędkość? Dane z 2025 roku

Jak poinformował Interię Wojciech Król z Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, aż 57,9 proc. przyłapanych przez fotoradary i OPP kierowców przekraczało prędkość w przedziale między +11 km/h a +20 km/h. Blisko 30 proc. (29,8 proc.) mieściło się w przedziale od +21 km/h do +30 km/h. Co pocieszające, zaledwie 1,5 proc. kierowców przekroczyło obowiązującą prędkość o ponad 50 km/h.

2025 rok to najbezpieczniejszy rok pod względem statystyk wypadkowości w historii dynamicznego rozwoju motoryzacji w Polsce. Swoją cegiełkę na rzecz poprawy bezpieczeństwa i kultury poszanowania przepisów prawa dołożyło Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym

Konkolewski podkreśla, że ta forma nadzoru nad uczestnikami ruchu jest szczególnie ważna, bo urządzenia CANARD pełną 24-godzinny, stały nadzór nad miejscami niebezpiecznymi.

"Z naszych danych wynika, ze tam gdzie nasze urządzenia stacjonarne, znacznie poprawia się kultura poszanowania przepisów prawa i bezpieczeństwo. To pokazuje, że od takiej formy automatycznej kontroli nie ma odwrotu" - Marek Konkolewski.

Odcinkowe pomiary prędkości postrachem kierowców. Tysiące mandatów

Jeszcze w 2024 roku 459 fotoradarów działających w ramach systemu zarejestrowało w sumie 719,2 tys. przekroczeń prędkości. W roku 2025 w statystyce ujęto już 477 fotoradarów, którym udało się ujawnić 735,8 tys. wykroczeń. Oznacza to, że w ubiegłym roku na jeden fotoradar przypadało średnio około 1542 zarejestrowanych przekroczeń prędkości. Daje to dobowy wynik na poziomie około 60,5 zdjęcia na urządzenie.

Inaczej wyglądają dane statystyczne dotyczące odcinkowych pomiarów prędkości. Na koniec 2024 roku w Polsce działało ich 64. W sumie ujawniły one wówczas 371 tys. przekroczeń. Rok 2025 zamknął się już wynikiem 73 działających OPP, które razem ujawniły aż 470,5 tys. wykroczeń. W skali roku mowa więc o imponującym wzroście sięgającym aż 26 proc! Średnio każdy z działających w 2025 roku odcinków rejestrował 268,5 przekroczeń na dobę.

O dużym wzroście mówić też można w przypadku wykroczeń polegających na przejeździe przez skrzyżowanie na czerwonym świetle. W 2024 roku 47 działających wówczas w Polsce systemów Red Light zarejestrowało w sumie 60,5 tys. takich wykroczeń. Rok 2025 zamknął się liczbą 49 działających systemów Red Light, które razem ujawniły aż 90,9 tys. wykroczeń (+50 proc. rok do roku).

Do ubiegłorocznego wyniku wszystkich stacjonarnych urządzeń rejestrujących systemu CANARD wypada jeszcze doliczyć stosunkowo skromny 7,4 tys. wykroczeń zarejestrowanych przez kamery systemu Red Light monitorujących pięć przejazdów kolejowych.

Szef CANARD dziękuje kierowcom i pieszym. W 2026 roku wielka rozbudowa

Plany GITD na bieżący rok są bardzo ambitne i dotyczą m.in. zakończenia trwającego od 2024 roku programu modernizacji systemu CANARD.

"Toczą się w tej chwili prace nad ustawą fotoradarową i równolegle rozbudowujemy system. Do końca 2026 roku zakończymy przyłączanie do systemu CANARD kolejnych 128 urządzeń" - przypomina Marek Konkolewski.

Szef CANARD nie ukrywa jednak, że rekordowo bezpieczny rok 2025 to zasługa wszystkich uczestników ruchu i osób zaangażowanych w szeroko pojęte BRD.

"Największe podziękowania należą się kierującym, pieszym, pasażerom - wielkiej armii uczestników ruchu, którzy codziennie postępują odpowiedzialnie i z poszanowaniem przepisów prawa. Nie sposób też pominąć wkładu w poprawę bezpieczeństwa drogowców czy osób odpowiedzialnych za organizację ruchu" - kwituje szef CANARD.

