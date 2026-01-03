W skrócie W 2025 roku w Polsce spadła liczba wypadków drogowych i ofiar śmiertelnych, choć odnotowano nieznaczny wzrost liczby nietrzeźwych kierujących.

Przeprowadzono rekordową liczbę kontroli trzeźwości kierowców, co zwiększyło wykrywalność nietrzeźwych.

Komisja Europejska pochwaliła Polskę za największy w Unii Europejskiej spadek liczby ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych na przestrzeni ostatnich pięciu lat.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Liczba wypadków drogowych w Polsce spadła w 2025 roku

Jak poinformował podinsp. Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego KGP, 2025 rok okazał się nieco bardziej bezpieczny na polskich drogach, niż rok 2024. Odnotowano nieznaczny spadek liczby wypadków oraz rannych osób, za to wyraźnie zmniejszyła się liczba ofiar śmiertelnych.

- Wstępnie rok zakończyliśmy bilansem 21 tys. wypadków, 1651 ofiar śmiertelnych i 24 715 osób rannych - powiedział podinsp. Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego KGP. Dodał, że w stosunku do roku 2024 było mniej o 519 wypadków, mniej o 245 ofiar śmiertelnych i mniej o 67 rannych.

Niestety jeden wskaźnik wzrósł w ubiegłym roku i był to wskaźnik liczby pijanych kierowców. Policjanci zanotowali 95 262 nietrzeźwych kierujących, a więc o 2938 wykrytych nietrzeźwych więcej niż w 2024 roku. Trzeba jednak odnotować, że w minionym roku wyraźnie zwiększono liczbę kontroli trzeźwości - w 2025 roku takich badań przeprowadzono 17 902 284, a w 2024 roku 16 038 095.

Poprawę bezpieczeństwa na polskich drogach pochwaliła Komisja Europejska

- Trzeba pamiętać o tym, że są to dane wstępne, ale odnotowujemy stałą i systematyczną poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce - przekazał podinsp. Robert Opas. Zwrócił również uwagę, że w ostatnim czasie także Komisja Europejska pozytywnie oceniła postępy Polski w kwestii poprawy bezpieczeństwa drogowego, wskazując na największy spadek liczby ofiar śmiertelnych w UE w ciągu ostatnich 5 lat - o 35 proc. w stosunku do 2019 r.

Z danych Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji wynika, że w 2024 roku doszło do 21 519 wypadków drogowych. Zginęło 1896 osób, a 24 782 osoby zostały ranne, z czego 7796 osób odniosło ciężkie obrażenia.

Zima w Polsce. Ślisko na drogach i chodnikach. Problemy także na kolei Polsat News