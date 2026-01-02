W skrócie Od stycznia 2026 roku wszystkie samochody w Hiszpanii muszą być wyposażone w lampę ostrzegawczą V-16, która zastąpi tradycyjny trójkąt.

Nowe przepisy mają poprawić bezpieczeństwo kierowców przez umożliwienie sygnalizowania awarii bez wychodzenia z pojazdu.

Brak lampy V-16 grozi mandatem do 200 euro, a Parlament Europejski rozważa wprowadzenie podobnych rozwiązań w całej Unii Europejskiej.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Styczeń 2026 roku przyniósł kierowcom w Hiszpanii prawdziwą rewolucję. W sytuacjach awaryjnych zamiast tradycyjnego trójkąta ostrzegawczego trzeba używać nowoczesnej lampy V-16. Jak można wyczytać na stronie Europejskiej Karty Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego - kompaktowe urządzenie emitujące żółte, pulsujące światło stało się jedynym prawnie dopuszczalnym sposobem sygnalizowania postoju awaryjnego na drogach publicznych.

Koniec z trójkątem ostrzegawczym. Co jest z nim nie tak?

Głównym powodem tej zmiany jest bezpieczeństwo kierowców i pasażerów. Tradycyjny trójkąt wymaga bowiem, aby kierowca wyszedł z samochodu i ustawił go kilkadziesiąt metrów za unieruchomionym pojazdem. To w praktyce oznacza przemieszczanie się po jezdni lub poboczu w pobliżu pędzących samochodów, co jest bardzo niebezpieczne - szczególnie na autostradach lub w złych warunkach pogodowych. V-16 eliminuje ten problem, ponieważ kierowca może je aktywować i ustawić siedząc wewnątrz pojazdu, bez narażania własnego zdrowia.

W Hiszpanii trójkąt ostrzegawczy został zastąpiony lampą V16 / zdjęcie ilustracyjne 123RF/PICSEL

Co to jest lampa V-16 i jak działa?

Lampa V-16 to kompaktowe, mobilne urządzenie, które emituje migające żółte światło widoczne pod kątem 360-stopni. Dzięki temu inni uczestnicy ruchu są informowani o pojeździe stojącym na poboczu z dużej odległości. Kluczową cechą nowego wyposażenia jest technologia geolokalizacji - po aktywacji światła urządzenie przesyła dokładne współrzędne GPS do hiszpańskiego systemu DGT 3.0 (chmurowej platformy ruchu drogowego). Dzięki temu służby oraz systemy zarządzania ruchem mają dane w czasie rzeczywistym, co pomaga w szybszej reakcji na sytuacje awaryjne oraz poprawia koordynację pomocy drogowej.

Lampa V-16. Kogo dotyczą nowe przepisy i jaka kara grozi?

Na ten moment nowe przepisy obejmują wszystkie pojazdy zarejestrowane w Hiszpanii - od samochodów osobowych po busy i ciężarówki. Z obowiązku wyłączono motocykle oraz inne lekkie środki transportu, choć ich użytkownicy mogą dobrowolnie korzystać z lampy V-16 jako dodatkowego elementu ostrzegawczego. Kierowcy, którzy nie dostosują się do nowych wymagań, muszą liczyć się z grzywną w wysokości od 80 do 200 euro.

Według informacji Polskiego Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, nowe rozwiązanie zwróciło uwagę instytucji Unii Europejskiej. Parlament Europejski poprosił Komisję Europejską o przeanalizowanie możliwości wprowadzenia systemu na terenie całej wspólnoty. Niewykluczone więc, że sygnalizator V-16 w przyszłości zastąpi tradycyjny trójkąt ostrzegawczy również w Polsce.

Maybach S680 czy Rolls-Royce Ghost Extended? Porównanie samochodów dla milionerów Maciej Olesiuk INTERIA.PL