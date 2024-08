Spis treści: 01 Długi weekend w sierpniu. Zakaz ruchu ciężarówek

02 W jakie dni jest zakaz jazdy ciężarówek?

03 Czy w wakacje jest zakaz jazdy ciężarówek?

04 Kto jest zwolniony z zakazu ruchu ciężarówek?

Długim weekendom zwykle towarzyszy większe niż zazwyczaj natężenie ruchu. Wielu wykorzystuje dłuższy okres wypoczynku, by wyruszyć w trasę. Są jednak kierowcy, którzy raczej nie cieszą się, że dni wolnych jest więcej, ponieważ muszą stosować się do obowiązujących wówczas ograniczeń związanych z poruszaniem się po drogach. Mowa o kierowcach ciężarówek o masie dopuszczalnej powyżej 12 ton.

Długi weekend w sierpniu. Zakaz ruchu ciężarówek

W tym roku sierpniowy długi weekend oznacza dla nich sporo utrudnień. 15 sierpnia to dzień świąteczny, a w związku z tym kierowcy nie będą mogli wyjechać na ulice w godzinach 8:00-22:00. Ograniczenia pojawią się jednak już dzień wcześniej, 14 sierpnia. W związku ze zbliżającym się świętem obowiązuje zakaz w godzinach 18:00-22:00. Na tym jednak nie koniec utrudnień, ponieważ z następnym zakazem kierowcy będą musieli się zmierzyć już dzień po święcie, w piątek 16 sierpnia, z racji rozpoczynającego się weekendu. Wówczas zakazy będą prezentować się następująco: :

piątek 16 sierpnia: 18:00-22:00

sobota 17 sierpnia: 14:00-22:00

niedziela 18 sierpnia: 8:00-22:00.

Wnioski są proste - w obecnym tygodniu kierowcy ciężarówek będą borykać się z ograniczeniami aż przez pięć dni, od 14 sierpnia do 18 sierpnia.

W jakie dni jest zakaz jazdy ciężarówek?

Polskie prawo stanowi, że w dni wolne od pracy oraz w niektóre weekendy, a także w dni poprzedzające święta. Lista takich dni w 2024 roku prezentuje się następująco:

1 stycznia - Nowy Rok;

- Nowy Rok; 31 marca - pierwszy dzień Wielkanocy;

- pierwszy dzień Wielkanocy; 1 kwietnia - drugi dzień Wielkanocy;

- drugi dzień Wielkanocy; 1 maja - Święto Pracy;

- Święto Pracy; 3 maja - Święto Konstytucji 3 maja;

- Święto Konstytucji 3 maja; 19 maja - Zielone Świątki;

- Zielone Świątki; 30 maja - Boże Ciało;

- Boże Ciało; 15 sierpnia - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, Święto Wojska Polskiego;

- Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, Święto Wojska Polskiego; 1 listopada - Wszystkich Świętych;

- Wszystkich Świętych; 11 listopada - Święto Niepodległości;

- Święto Niepodległości; 25 grudnia - Boże Narodzenie;

- Boże Narodzenie; 26 grudnia - drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia.

W te dni zakaz obowiązuje w godzinach 8:00-22:00. Kierowcy ciężarówek muszą jednak pamiętać, że nie mogą wyjechać na drogi także w godzinach 18:00-22:00 w dni poprzedzające święta państwowe.

Czy w wakacje jest zakaz jazdy ciężarówek?

W wakacje kierowcy muszą stosować się także do zakazów obowiązujących we wszystkie weekendy - dwa ostatnie w czerwcu i wszystkie w lipcu i sierpniu. Wówczas w soboty zakaz obowiązuje w godzinach 14:00-22:00, a w niedzielę, tak jak w święta, od 8:00 do 22:00. Podobnie jak w przypadku dniach świątecznych kierowcy muszą być również przygotowani na zakazy w piątki, czyli dni weekendy poprzedzające - wówczas nie mogą wyjechać na drogi od 18:00 do 22:00. Konkretne daty od piątku do niedzieli prezentują się w 2024 roku następująco:

21-23 czerwca;

28-30 czerwca;

5-7 lipca;

12-14 lipca;

19-21 lipca;

26-28 lipca;

2-4 sierpnia;

9-11 sierpnia;

16-18 sierpnia;

23-25 sierpnia;

30-31 sierpnia (niedziela wypada 1 września i nie jest objęta wakacyjnym zakazem)

Kto jest zwolniony z zakazu ruchu ciężarówek?

Nie wszyscy kierowcy muszą stosować się do ograniczeń. Zgodnie z polskim prawem istnieje szereg wyjątków, które sprawiają, że w wyżej wymienionych godzinach mogą oni poruszać się po drogach. Należą do nich transporty przesyłek pocztowych, artykułów spożywczych i medycznych oraz psujących się szybko, a także przewozu zwierząt. Ze stosowania się do zakazu zwolnione są również pojazdy uczestniczące w akcjach ratowniczych, humanitarnych, usuwaniu klęsk żywiołowych czy awarii.

Wyjątkiem są również pojazdy powracające z zagranicy w celu zakończenia przewozu lub do odbiorcy przewożonego ładunku, mającego siedzibę w Polsce, które wyjechały z naszego kraju poza terminami lub godzinami obowiązywania zakazu, w odległości do 50 km od miejsca przekroczenia granicy oraz oczekujące na wyjazd z Polski.

Odrębną grupę stanowią również pojazdy należące do służb:

Policji;

Inspekcji Transportu Drogowego;

Służby Celno-Skarbowej;

Straży Granicznej;

Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;

pogotowia technicznego;

jednostek ochrony przeciwpożarowej.

Pełny katalog pojazdów zwolnionych ze stosowania się do ograniczeń ruchu można znaleźć w rozporządzeniu ministra transportu z 31 lipca 2007 roku.