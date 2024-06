Nowy plan na redukcję CO2 w Warszawie. Kierowcom się nie spodoba

Jak gwałtownie obniżyć emisję CO2 w stolicy Polski? Wystarczy wprowadzić więcej ograniczeń prędkości, skłonić warszawiaków do jazdy na rowerze i oddać chodniki pieszym. To jedne z kilku założeń analizy CleanCities, pracującej nad redukcją emisji w dużych metropoliach. Podobno pozwoli to na redukcję emisji CO2 z transportu o 90 proc. do 2030 r. Kierowcy nie będą zachwyceni.

Zdjęcie Chcą powiększyć strefę i wybudować nowe ścieżki rowerowe. Emisja CO2 w Warszawie w kilka lat może spaść o nawet 90 proc. / Arkadiusz Ziółek / East News