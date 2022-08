Nowe odcinkowe pomiary prędkości. Praca wre?

Spis treści: 01 Odcinkowe pomiary prędkości m.in. na autostradach A1, A2 i A4

Generalny Inspektorat Transportu Drogowego zakończył już montaż 26 nowych fotoradarów. To jednak nie jest koniec inwestycji, jeśli chodzi o monitorowanie poczynań kierowców na drogach. Trwają prace nad zwiększeniem liczby odcinkowych pomiarów prędkości o 39 nowych lokalizacji w 13 województwach. Ponadto ma pojawić się 30 systemów RedLight, czyli kamer monitorujących auta wjeżdżające na skrzyżowanie mimo czerwonego światła.

Odcinkowe pomiary prędkości m.in. na autostradach A1, A2 i A4

Za rozbudowę obecnego systemu ma być odpowiedzialna spółka Sprint, dotychczas pracująca m.in. nad montażem odcinkowego pomiaru prędkości na S8 w Warszawie. Jak informuje Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym Canard (komórka organizacyjna Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego), lokalizacje zostały wytypowane na podstawie analizy poziomu bezpieczeństwa wszystkich dróg publicznych w naszym kraju. Obejmuje ona m.in. wybrane odcinki autostrad A1, A2 oraz A4, a także dróg ekspresowych S7, S11 i S14.

W sumie kontrolami zostanie objętych ok. 200 km dróg. Odcinkowy pomiar prędkości ma pojawić się w następujących miejscach:

Nowe lokalizacje z odcinkowym pomiarem prędkości Województwo Miejscowość Lokalizacja Numer drogi MAZOWIECKIE Otrębusy Kanie-Otrębusy DW719 od 24 km 400 m do 25 km 800 m DW 719 MAZOWIECKIE Natolin - Chrzanów Duży - Grodzisk Mazowiecki Natolin - Chrzanów Duży - Grodzisk Mazowiecki DW 579 MAZOWIECKIE Mszczonów obwodnica miasta DK 50 MAZOWIECKIE Białobrzegi obwodnica miasta S7 ŁÓDZKIE Pomorzany / Bociany Pomorzany / Bociany A1 ŁÓDZKIE Pabianice S14 Dobroń-Pabianice Płn.- 75 km 300 m (bramka Viatoll) do 69 km 900 m S14 ŁÓDZKIE Łódź Chocianowicka - Łaskowice DP 1120E ŁÓDZKIE Bychlew / Jadwinin Bychlew 6 - Jadwinin 16a DW 485 ŁÓDZKIE Mokra Prawa Mokra Prawa 2 - Mokra Prawa 189A DK 70 PODKARPACKIE Nosówka ul. Dębicka odcinek 4 km DP 1391 PODKARPACKIE Dukla Trakt Węgierski DK 19 PODKARPACKIE Nowa Dęba Ks. Henryka Łagockiego 113 - Korczaka 16 DK 9 PODKARPACKIE Gniewczyna Łańcucka - Gniewczyna Tryniecka Gniewczyna Łańcucka - Gniewczyna Tryniecka DW 835 PODKARPACKIE Nisko ul. Sandomierska DK 77 DOLNOŚLĄSKIE Bierzów - Przylesie Bierzów - Przylesie DW 403 DOLNOŚLĄSKIE Kostomłoty - Kąty Wrocławskie Odcinek autostrady A4 A4 DOLNOŚLĄSKIE Wrocław Al. Jana III Sobieskiego DG 105392D ZACHODNIOPOMORSKIE Piecnik - Nieradz Piecnik - Nieradz DK 10 ZACHODNIOPOMORSKIE Łubianka - Brynka Łubianka - Brynka DW 151 LUBUSKIE Świdnica, Obwodowa - Nowogród Bobrzańskie Świdnica, Obwodowa - Nowogród Bobrzańskie, Leśna 6 DK 27 LUBUSKIE Sudoł - Radomia Sudoł - Radomia DK 32 LUBUSKIE Chełmsko -Przytocznia 45+200 - 48+200 (skrzyżowanie na Rokitno) DK 24 LUBUSKIE Motylewo – Łupowo pikietaż: 29+350 do 37+750 DW 132 MAŁOPOLSKIE Węzeł Balice - Węzeł Rudno Węzeł Balice - Węzeł Rudno A4 MAŁOPOLSKIE Kęty ul. Jana III Sobieskiego 1,3 km od ul. Partyzantów do ul. Kleparz ŚLĄSKIE Katowice Trasa Renców 28 DW 902 ŚLĄSKIE Jankowice / Świerklany Jankowice (Nowa) - Świerklany (Plebiscytowa) DW 929 ŚLĄSKIE Gliwice Al. Jana Nowaka Jeziorańskiego DK 88 ŚLĄSKIE Zabrze Al. Jana Nowaka Jeziorańskiego DK 88 OPOLSKIE Kietlice - Kilisino Kietlice - Kilisino DW 416 WIELKOPOLSKIE Tarnowo Podgórne - Poznań Ławica Tarnowo Podgórne - Poznań Ławica S11 WIELKOPOLSKIE Konin MOP Leonia / Kuny do PPO Żdżary A2 KUJAWSKO-POMORSKIE Rogoźno Zamek - Kłódka Rogoźno Zamek - Kłódka DK 16 KUJAWSKO-POMORSKIE Węzeł Nowy Ciechocinek - MOP Kałęczynek A1 Węzeł Nowy Ciechocinek - MOP Kałęczynek A1 KUJAWSKO-POMORSKIE Rycerzewo DW251 od 70 km do 63 km 800 m DW 251 POMORSKIE Swarożyn A1 Peplin - Swarożyn 36 km 200 m do 26 km 000 m A1 POMORSKIE Borowo Gdańska 2 - Turystyczna 1 DW 211 LUBELSKIE Hrubieszów wjazd do miejscowości, od 46 km do 50 km 100 m DW 844 LUBELSKIE Gołąb pikietaż: 107 km 900 m - 111 km 600 m DW 801

Obecnie, jak podaje dziennik.pl, wykonawca prowadzi oględziny lokalizacji pod kątem możliwości zainstalowania urządzeń do odcinkowego pomiaru prędkości. Prowadzone są również rozmowy z zarządcami dróg.

Odcinkowy pomiar prędkości - obecnie prowadzone są oględziny lokalizacji

Chodzi tu o wykluczenie ewentualnych przeszkód np. problemy z doprowadzeniem prądu do kamer. Jeśli oględziny wykażą, że montaż w konkretnej lokalizacji nie jest obecnie możliwy, w jej zastępstwo zostanie wytypowane miejsce z listy rezerwowej. W dalszej kolejności zostaną podjęte ostateczne decyzje co do listy miejsc, w których zostanie zamontowany odcinkowy pomiar prędkości. Wówczas wykonawca będzie mógł przystąpić do rozpoczęcia instalacji.

Wygląd więc na to, że do montażu i uruchomienia nowych odcinków pomiarowych jest jeszcze daleko.

Urządzenia, które będą monitorować zachowania kierowców na drogach to Unicam VELOCITY3. Mogą one rejestrować naruszenia na kilku pasach ruchu, niezależnie od tego, na którym pasie znajduje się pojazd. Potrafią także zidentyfikować pojazd, zarejestrować wizerunek sprawcy i wiele innych parametrów. Są przystosowane również do pracy w trudnych warunkach pogodowych.

Odcinkowy pomiar prędkości. Czy te inwestycje są potrzebne?

Po zakończeniu prac CANARD będzie dysponował w sumie 73 odcinkowymi pomiarami prędkości. Pozwolą one na kontrolowanie ok. 400 km dróg.

Kluczową zaletą tego rozwiązania jest możliwość wpływania na zachowania kierujących na dłuższym odcinku drogi niż ma to miejsce w przypadku klasycznych fotoradarów. Z doświadczeń CANARD wynika, że w miejscach objętych nadzorem z wykorzystaniem OPP, liczba zdarzeń drogowych spada, a ruch się uspokaja. Informuje CANARD

To jednak nie koniec, ponieważ rozbudowa systemów kontroli obejmuje także wymianę 247 fotoradarów na nowe. Ponadto GITD zamontuje także 5 urządzeń rejestrujących przejazd przez tory pomimo czerwonego światła. W sumie plany GITD obejmują instalację prawie 350 nowych urządzeń.

O tym, czy jest to gra warta świeczki, niech świadczą wyniki za pierwszą połowę 2022 roku. Zarejestrowano wówczas ponad pół miliona przypadków przekroczenia prędkości z czego za niemal 95 tys. odpowiada odcinkowy pomiar prędkości, a za ponad 387 tys. fotoradary.

