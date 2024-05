Nie tylko hak. Od 17 maja 2024 roku na badaniu technicznym trzeba też będzie posiadać tabliczkę znamionową do instalacji gazowej. To efekt nowej ustawy o systemach homologacji pojazdów oraz ich wyposażenia. Brak nalepki będzie oznaczać będzie negatywny wynik przeglądu. Nowy obowiązek dotyczyć ma wszystkich pojazdów wyposażonych w instalacje gazowe począwszy od dnia 17 maja 2024 roku.

Nowe obowiązkowe nalepki dla kierowców. Bez nich nici z przeglądu

Najnowsze dane Centralnej Ewidencji Pojazdów wskazują, że obecnie po polskich drogach porusza się ponad 2,51 mln samochodów wyposażonych w instalacje gazowe. Z danych do jakich dotarła Interia.pl wynika, że w 2023 wpis o zasilaniu LPG pojawił się po raz pierwszych w dowodach rejestracyjnych 51 086 polskich samochodów. Oznacza to, że mimo zawirowań na rynku paliw, popularność instalacji gazowych utrzymuje się na stałym poziomie. Dla porównania, w 2022 roku wpisy o zamontowaniu instalacji gazowej pojawiły się po raz pierwszy w 52 143 zarejestrowanych w Polskich samochodach.

Kierowcy, którzy decydują się obecnie na montaż instalacji gazowej do swojego samochodu muszą pamiętać o nowym obowiązku. Obowiązujące od 17 maja bieżącego roku przepisy ustawy o systemach homologacji pojazdów i ich wyposażenia nakładają na gazowników obowiązek umieszczenia w pojeździe specjalnej tabliczki informacyjnej. Jej wzór i sposób montażu określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z września 2023 roku.

Nowa tabliczka w formie nalepki. Przypomnij się gazownikowi, bo nie zaliczysz przeglądu

Załącznik nr 18 do wspomnianego rozporządzenia precyzuje, że tabliczkę informacyjną należy umieścić w sposób trwały i łatwo dostępny w miejscu widocznym na ramie drzwi albo pod pokrywą komory silnika.



Tabliczka informacyjna powinna być wykonana z materiału odpornego na czynniki zewnętrzne (takie jak np. warunki atmosferyczne, uszkodzenia mechaniczne) i w taki sposób, aby możliwe było odczytanie danych na niej zawartych czytamy w rozporządzeniu.

Na tabliczce znaleźć się muszą takie informacje, jak:

numer świadectwa homologacji,

nazwa instalatora,

nazwa zakładu (warsztatu) montującego instalację gazową.

Sama tabliczka w większości przypadków przyjmie najpewniej formę nalepki podobnej do tych stosowanych przez producentów pojazdów. Jej kształt i rozmiar definiuje rozporządzenie.

Dobra wiadomość dla kierowców jest taka, że zgodnie z ustawą obowiązek wyposażenia pojazdu we wspomnianą tabliczkę ciąży na warsztacie montującym instalację. Teoretycznie, nie trzeba się więc nim przejmować. Warto jednak mieć to na uwadze, bo - zwłaszcza w początkowym okresie obowiązywania nowych przepisów, zanim warsztaty i firmy produkujące same nalepki - "oswoją" się z nową sytuacja, może minąć kilka tygodni. W tym czasie mogą pojawić się przejściowe problemy z dostępnością tabliczek, co w dalszej perspektywie może mieć dla kierowców przykre konsekwencje.

Jazda bez tabliczki nie jest problemem, ale ten pojawi się przy pierwszej wizycie na stacji kontroli pojazdów. Bez niej nie ma co liczyć na pozytywny wynik badania technicznego.