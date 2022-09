Nowe badanie techniczne za 150 zł? Diagności wyjdą na ulice Warszawy

Obawiamy się, że może to być gwóźdź do trumny dla naszej branży. Wielu przedsiębiorców już teraz nie stać na bieżące utrzymanie firmy. Tym bardziej nie udźwigną kosztów wprowadzenia reformy, które poprzez brak szczegółów są trudne do oszacowania

przestrzega na swoich stronach Stowarzyszenie