W skrócie Most Wiehltalbrucke na autostradzie A4 w Niemczech jest poważnie przeciążany przez łamanie przepisów przez kierowców ciężarówek.

Brak zachowania minimalnego odstępu między pojazdami dodatkowo zwiększa ryzyko uszkodzenia konstrukcji mostu.

Zamknięcie mostu na A4 mogłoby sparaliżować transport międzynarodowy, zwłaszcza dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej.

Most na A4 w Niemczech w krytycznym stanie

Wiehltalbrucke to kluczowa przeprawa na autostradzie A4, łączącej wschód i zachód Europy. Most znajduje się w Nadrenii Północnej-Westfalii, na południowy wschód od Kolonii, i jest jednym z najważniejszych elementów europejskiego korytarza transportowego. Każdego dnia przejeżdżają tędy tysiące ciężarówek obsługujących międzynarodowy tranzyt.

Niemiecki zarządca autostrad Autobahn GmbH informuje, że konstrukcja znalazła się na granicy wytrzymałości. Do pogorszenia jej stanu doprowadziło notoryczne ignorowanie ograniczeń przez kierowców pojazdów ciężarowych. Mimo obowiązujących od grudnia 2024 r. restrykcji na most nadal wjeżdżają zestawy przekraczające 44 tony, co jest surowo zabronione. Każde takie naruszenie powoduje dodatkowe obciążenie przęseł i przyspiesza degradację elementów nośnych. Służby drogowe przyznają, że pomiary obciążenia mostu wskazują na regularne przekroczenia wartości dopuszczalnych.

Zbyt mały odstęp między ciężarówkami zwiększa ryzyko uszkodzeń

Drugim kluczowym problemem jest brak zachowania minimalnego odstępu 50 metrów między ciężarówkami. Większość kierowców pokonuje most niemal zderzak w zderzak, co powoduje skupienie masy w jednym punkcie. W takich warunkach szczytowe naciski przekraczają wartości przewidziane przez konstruktorów.

To nie jest wyłącznie kwestia przepisów, odstęp ma kluczowe znaczenie dla rozłożenia ciężaru na przęsłach. Brak tej rezerwy bezpieczeństwa prowadzi do codziennego przeciążania konstrukcji.

Niemieccy inżynierowie ostrzegają, że dalsze lekceważenie zasad może doprowadzić do poważnego uszkodzenia mostu, a w skrajnym przypadku do jego natychmiastowego zamknięcia.

Zamknięcie A4 sparaliżowałoby transport międzynarodowy

Most na A4 pełni strategiczną rolę w europejskiej logistyce. Jest jednym z głównych szlaków wykorzystywanych przez przewoźników z Polski, Czech, Słowacji i krajów bałtyckich. Zamknięcie przeprawy oznaczałoby konieczność objazdów przez obszary zamieszkane, wielogodzinne opóźnienia, wzrost kosztów paliwa i obsługi transportu i zwiększenie obciążenia innych odcinków autostrad.

Autobahn GmbH potwierdza, że całkowite zamknięcie mostu było już rozważane. Choć ostatecznej decyzji nie podjęto, fakt, że taka możliwość znalazła się na stole, pokazuje skalę problemu.

