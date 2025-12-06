W skrócie Jaguar przeżywa poważny kryzys wizerunkowy, skutkujący zwolnieniem szefa designu, Gerry'ego McGoverna.

Nowa stylistyka modelu Type 00 i kontrowersyjna kampania reklamowa spotkały się z krytyką odbiorców.

Zmiana dyrekcji oraz możliwy powrót do konserwatywnego wizerunku zapowiadają nowy rozdział w historii marki.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Jaguar przechodzi obecnie wizerunkową katastrofę. Zaprezentowany model Type 00 - elektryk pozbawiony tylnej szyby pokazany w kolorach różowym oraz niebieskim - nie spodobał się miłośnikom motoryzacji. Co prawda koncern tłumaczył, że ten samochód nie jest przewidziany do produkcji jako koncept, jednak ludzi to nie uspokoiło.

Kampania reklamowa "Copy Nothing" również spotkała się ze sporą krytyką. Internauci przypomnieli Brytyjczykom, że Jaguar produkował samochody luksusowe, przeznaczone głównie dla konserwatywnych odbiorców. Nowatorska i wzbudzająca silne emocje ze względu na swoją mocno artystyczną formę reklama została porównana do "drag show". Odbiorcy zarzucają firmie zatracenie swojego "ja" i brak konkretnego kursu obranego przez jej władze.

Szef designu Jaguara został zwolniony za źle przyjętą kampanię wizerunkową firmy

Z tego powodu zaczęły się zwolnienia. Zdaniem portalu Autocar Gerry McGovern, dotychczasowy szef designu Jaguara, miał zostać dosłownie "wyprowadzony z biura przez ochronę". Firma odmówiła komentarza w tej sprawie, jednak wszystko wskazuje na to, że jego wieloletnia współpraca z kultową marką dobiegła właśnie końca.

Tydzień wcześniej na emeryturę przeszedł Adrian Mardell. Dotychczasowy dyrektor generalny Jaguara Land Rovera pełnił tę funkcję przez ostatnie 3 lata, a w samej firmie przepracował ponad 30 lat. Zastąpił go na tym stanowisku PB Balaji, 55-letni Hindus od ośmiu lat pełniący funkcję dyrektora finansowego Tata Motors, właściciela JLR.

McGovern zaprojektował m.in. pierwszą generację udanego modelu Range Rover Evoque Motor

Balaji jeszcze nie zapowiedział, jakie zmiany zamierza wprowadzić w przejętej przez siebie firmie, niemniej można się spodziewać powrotu do jej bardziej konserwatywnego image'u.

Szef designu Jaguara to weteran w branży. Projektuje samochody od 40 lat

McGovern pracował w Jaguarze i Land Roverze od 21 lat. Jego ostatnia wtopa przysłania nieco zaprojektowane przez niego modele Range Rover Evoque i Velar oraz Land Rover Defender, które okazały się rynkowymi sukcesami.

Zwolniony projektant swoją karierę zawodową rozpoczął w Chryslerze. Na szersze wody wypłynął dzięki Austin Rover Group, dla której stworzył w 1985 r. koncepcyjny model MG EX-E, a także bardzo dobrze przyjęte MG F i Land Rovera Freelandera, przez siedem lat najlepiej sprzedającego się w Europie kompaktowego SUV-a.

Od 1999 do 2004 r. jego pracodawcą był Ford. W amerykańskim koncernie odpowiadał za prace nad marką Mercury. Jednym z jego pracowników w kalifornijskim studiu projektowym został Marek Reichman, późniejszy szef designu Aston Martina. Od 2004 r. McGovern działał dla Jaguara. Jego przygoda z kultowym brytyjskim koncernem zakończyła się w bieżącym roku.

Stary Passat czy nowe chińczyki? Zaskakujące wyniki testu INTERIA.PL