W skrócie Wojewoda lubuski zatwierdził budowę nowego odcinka autostrady A2 w Świecku, co pozwoli na domknięcie sieci dróg szybkiego ruchu przy granicy z Niemcami.

Nowy fragment autostrady zapewni płynne połączenie z niemiecką A12 oraz usprawni komunikację i ruch graniczny.

Projekt przewiduje także budowę dodatkowych dróg serwisowych dla służb i użytkowników terenów przygranicznych.

Jest zgoda na nowy odcinek autostrady A2 w woj. lubuskim

Wojewoda lubuski Marek Cebula wydał w piątek decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla rozbudowy jezdni drogi krajowej nr 2 do parametrów autostrady na jej przygranicznym odcinku w Świecku (Lubuskie). Jak poinformowała rzecznik zielonogórskiego oddziału GDDKiA Anna Jakubowska, oznacza to, że skomplikowany proces przygotowania inwestycji dobiega końca.

Fragment drogi biegnącej od granicy państwa do koncesyjnego odcinka A2 (Świecko - Nowy Tomyśl) to ostatnie 2 km autostrady, które zostały do wykonania, aby ostatecznie domknąć sieć dróg szybkiego ruchu w woj. lubuskim.

Przebudowana droga uporządkuje ruch samochodów przejeżdżających przez teren byłego przejścia granicznego

Kiedy ruszy rozbudowa autostrady A2 w woj. lubuskim?

Przetarg na roboty GDDKiA planuje ogłosić w przyszłym roku. W ramach inwestycji istniejący przebieg DK2 zostanie skorygowany, a jego parametry dostosowane do klasy technicznej A. Oznacza to, de facto, przedłużenie autostrady A2 od węzła Świecko do granicy państwa i jej płynne połączenie z autostradą A12 po stronie niemieckiej.

W celu umożliwienia obsługi przyległego terenu wybudowane zostaną dwie jezdnie dodatkowe, które zapewnią dojazd do budynków, w których swoją siedzibę ma Polsko-Niemieckie Centrum Współpracy Służb Granicznych, Policyjnych i Celnych w Świecku.

Drogi techniczne umożliwią także zawrócenie przed granicą państwa i przejazd z jednej jezdni autostrady na drugą pojazdom Obwodu Utrzymania Autostrady, służbom technicznym i Straży Granicznej.

