Powstanie nowy odcinek autostrady A2. Znacznie ułatwi dojazd do Niemiec
Jak poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, uzyskała ona zgodę wojewody lubuskiego na rozbudowę autostrady A2. Jej nowy fragment powstanie w ramach rozbudowy przygranicznego odcinka DK2 w Świecku.
W skrócie
- Wojewoda lubuski zatwierdził budowę nowego odcinka autostrady A2 w Świecku, co pozwoli na domknięcie sieci dróg szybkiego ruchu przy granicy z Niemcami.
- Nowy fragment autostrady zapewni płynne połączenie z niemiecką A12 oraz usprawni komunikację i ruch graniczny.
- Projekt przewiduje także budowę dodatkowych dróg serwisowych dla służb i użytkowników terenów przygranicznych.
- Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu
Jest zgoda na nowy odcinek autostrady A2 w woj. lubuskim
Wojewoda lubuski Marek Cebula wydał w piątek decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla rozbudowy jezdni drogi krajowej nr 2 do parametrów autostrady na jej przygranicznym odcinku w Świecku (Lubuskie). Jak poinformowała rzecznik zielonogórskiego oddziału GDDKiA Anna Jakubowska, oznacza to, że skomplikowany proces przygotowania inwestycji dobiega końca.
Fragment drogi biegnącej od granicy państwa do koncesyjnego odcinka A2 (Świecko - Nowy Tomyśl) to ostatnie 2 km autostrady, które zostały do wykonania, aby ostatecznie domknąć sieć dróg szybkiego ruchu w woj. lubuskim.
Przebudowana droga uporządkuje ruch samochodów przejeżdżających przez teren byłego przejścia granicznego
Kiedy ruszy rozbudowa autostrady A2 w woj. lubuskim?
Przetarg na roboty GDDKiA planuje ogłosić w przyszłym roku. W ramach inwestycji istniejący przebieg DK2 zostanie skorygowany, a jego parametry dostosowane do klasy technicznej A. Oznacza to, de facto, przedłużenie autostrady A2 od węzła Świecko do granicy państwa i jej płynne połączenie z autostradą A12 po stronie niemieckiej.
W celu umożliwienia obsługi przyległego terenu wybudowane zostaną dwie jezdnie dodatkowe, które zapewnią dojazd do budynków, w których swoją siedzibę ma Polsko-Niemieckie Centrum Współpracy Służb Granicznych, Policyjnych i Celnych w Świecku.
Drogi techniczne umożliwią także zawrócenie przed granicą państwa i przejazd z jednej jezdni autostrady na drugą pojazdom Obwodu Utrzymania Autostrady, służbom technicznym i Straży Granicznej.