Obszar Strefy Czystego Transportu w Krakowie

Strefa Czystego Transportu w Krakowie pierwotnie miała zacząć działać już 1 lipca 2024 roku i obowiązywać na terenie całego miasta. Po burzliwych dyskusjach, a także wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który nie zostawił na projekcie suchej nitki, zdecydowano się na przesunięcie daty wprowadzenia strefy, a także na zmianę panujących w niej zasad.

Według ostatecznie przyjętej wersji, SCT w Krakowie obejmuje obszar wyznaczony w większości przez IV obwodnicę (nadal niedokończoną). Wiele osób zwraca więc uwagę, że całkiem duża część miasta nie będzie zatem objęta strefą, co świadczy tylko i nieznajomości Krakowa. Poza strefą znalazły się bowiem niemal wyłącznie tereny rolnicze i przemysłowe, głównie z zabudową jednorodzinną. Tam, gdzie okolica zaczyna już wyglądać jak obrzeża miasta, strefa będzie już obowiązywać. Dodajmy, że wszędzie na świecie SCT wprowadzane są tylko w centrach metropolii, ewentualnie w dzielnicach do centrum przyległych.

Mapa przedstawiająca obszar Strefy Czystego Transportu w Krakowie sugeruje, że spora część miasta nie będzie objęta strefą. Trzeba jednak pamiętać, że są to głównie tereny rolnicze i przemysłowe ZDM KRAKÓW materiał zewnętrzny

Jakie samochody wjadą do SCT w Krakowie?

Kontrowersje wzbudzają także restrykcyjne wymogi dla pojazdów, które będą mogły swobodnie poruszać się po Strefie Czystego Transportu w Krakowie. Podczas gdy w Warszawie dopuszczalne są samochody z silnikami benzynowymi spełniającymi normę Euro 3 oraz dieslami z Euro 6, w stolicy Małopolski wymóg to Euro 4 raz Euro 6 (co oznacza auta nie starsze niż 2005 oraz 2014 rok).

Urzędnicy przewidzieli jednak kilka możliwości wjazdu do SCT pojazdem niespełniającym norm. Przede wszystkim wymogi strefy mają nie obejmować mieszkańców, którzy kupili i zarejestrowali samochód przed 26 czerwca 2025 roku. Aby jednak korzystać z tego przywileju, muszą zarejestrować się w odpowiednim systemie. I tu pojawia się problem.

Gdzie zarejestrować samochód, żeby wjechać do SCT w Krakowie? System nadal nie działa

Zarząd Dróg Miasta Krakowa, który zajmuje się obsługą Strefy Czystego Transportu, przygotował system internetowej rejestracji, gdzie zgłasza się pojazdy mogące poruszać się po strefie, pomimo niespełniania jej wymogów. Problem w tym, że adres sct.krakow.pl nadal nie działa i przekierowuje jedynie do strony ZDM, gdzie dowiadujemy się, że system jest "w trakcie przygotowywania".

Sprawa jest o tyle pilna, że zarejestrować się musi około 100 tys. mieszkańców Krakowa. W przeciwnym wypadku już 1 stycznia 2026 roku ich pojazdy nie będą mogły znajdować się na terenie SCT. Łatwo więc przewidzieć, że dalsze opóźnienia w uruchomieniu systemu zwiększają tylko ryzyko przeciążenia systemu, gdy w krótkim czasie taka liczba osób spróbuje zarejestrować w nim swój pojazd.

Jak wyjaśnił Michał Pyclik z Zarządu Dróg Miasta Krakowa w rozmowie z PAP, częściowe uruchomienie systemu planowane jest na 8 grudnia "w ciągu dnia". Ma być dostępna tylko jedna opcja, czyli właśnie rejestracja pojazdu należącego do mieszkańca miasta. Kolejne funkcje, jak np. możliwość zgłoszenia pojazdu w celu wizyty w placówce medycznej, mają być uruchomione później, na przełomie grudnia i stycznia.

Warto przypomnieć, że przetarg na dostarczenie systemu informatycznego do rejestracji pojazdów wjeżdżających do SCT w Krakowie oraz kontrolowania przestrzegania jej wymogów, został rozstrzygnięty już w listopadzie 2023 roku. Jego koszt wyniósł nieco ponad 900 tys. zł. Miasto nie precyzuje, czy to właśnie to rozwiązanie jest teraz wdrażane (w międzyczasie zmieniły się założenia SCT, termin jego wprowadzenia oraz same władze miasta), ale pewne jest to, że przygotowania do wdrożenia systemu Kraków podjął już ponad dwa lata temu.

Cennik wjazdu do Strefy Czystego Transportu w Krakowie

Możliwość wjazdu na teren SCT w Krakowie pojazdem, który nie spełnia jej wymogów, będą mieli także kierujący jadący do placówki medycznej. Wymagane jest jednak podpisanie odpowiedniej umowy z miastem przez taką placówkę. Mogą być to szpitale, stacja dializ, ale też apteki sprzedające na przykład leki na cukrzycę.

Wszyscy inni kierujący będą mogli, korzystając z tego samego systemu rejestracji, wykupić możliwość wjazdu na teren SCT. Cennik wygląda następująco:

2,50 zł za godzinę;

5 zł za dzień w 2026 roku oraz 15 zł od 2027 roku, potem przestaje obowiązywać;

abonament miesięczny: 100 zł (2026 r.), 250 zł (2027 r.), 500 zł (2028 r.).

Za nieuprawniony wjazd na teren SCT obowiązywać będzie kara w wysokości 500 zł. Jak wyjaśnił PAP pracownik ZTP, kontrole kierowców będą prowadzone za pośrednictwem 135 obecnych już na terenie miasta kamer i 35 kolejnych montowanych. Ponadto kontrolami zajmować się mają cztery patrole straży miejskiej.

Kontrowersje wokół Strefy Czystego Transportu w Krakowie

Władze miasta uzasadniają konieczność wprowadzenia strefy chęcią poprawy jakości powietrza, co ma prowadzić do polepszenia zdrowia mieszkańców. Powołują się też na nowelizację ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, zgodnie z którą miasta ponad 100-tysięczne z przekroczonym poziomem dwutlenku azotu w powietrzu są zobowiązane do wprowadzenia SCT. Zwykle pomijany jest fakt, że w latach 2023-2024 przekroczenie zanotowano tylko w jednej stacji pomiarowej - tej przy al. Krasińskiego, czyli na alejach Trzech Wieszczów, a więc jednej z najbardziej ruchliwych arterii komunikacyjnych miasta i najczęściej zakorkowanych. Przekroczenie wyniosło tam tylko 11 proc.

Przeciwnicy strefy zwracają uwagę przede wszystkim na dyskryminujący charakter uchwały względem osób spoza Krakowa oraz osób mniej zamożnych, których nie stać na wymianę starego samochodu. Mówią też o ograniczeniu prawa swobodnego dostępu m.in. do opieki lekarskiej, edukacji.

Uchwałę o wprowadzeniu SCT w Krakowie zaskarżyli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego jej przeciwnicy, w tym były minister infrastruktury, poseł PiS Andrzej Adamczyk. Uchwałę zaskarżył także wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar. 14 stycznia 2026 r. WSA w Krakowie ma rozpatrzyć skargi.

