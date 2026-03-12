W skrócie Francuski rząd zapowiedział szeroko zakrojone kontrole cen paliw na stacjach po wzrostach wynikających z napięć geopolitycznych.

Dane rządowe wykazują znaczący wzrost cen benzyny i oleju napędowego we Francji, a dalsze podwyżki mogą wpłynąć na ceny transportu i żywności.

Polski Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów monitoruje sytuację na rynku paliw, nie odnotowując dotąd oficjalnych skarg dotyczących sprzedaży hurtowej.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Globalny rynek paliw od kilku tygodni pozostaje pod presją wydarzeń na Bliskim Wschodzie. Atak Izraela i USA na Iran natychmiast przełożył się na notowania ropy naftowej, a w ślad za nimi zaczęły rosnąć ceny benzyny i oleju napędowego w Europie. W wielu państwach pojawiły się pytania, czy skala podwyżek na stacjach odpowiada realnym kosztom zakupu surowca. We Francji władze zdecydowały się na działania kontrolne, choć na razie nie planują bezpośredniej ingerencji w rynek.

Paliwo drożeje, a Francja rozpoczyna kontrole

Premier Sebastien Lecornu zapowiedział rozpoczęcie kontroli, które mają objąć setki stacji benzynowych w całym kraju. Inspektorzy sprawdzają poziom cen oraz sposób ich kształtowania, a wyniki mają zostać upublicznione. Według rządu sama transparentność ma skłonić sprzedawców do ostrożniejszego podejścia do podwyżek.

Władze podkreślają, że sytuacja międzynarodowa nie może być wykorzystywana jako wygodne uzasadnienie dla sztucznego wzrostu cen. Kontrole prowadzi Dyrekcja Generalna ds. Konkurencji, Konsumentów i Zapobiegania Nadużyciom, a ich celem nie jest natychmiastowe karanie przedsiębiorców, lecz umożliwienie kierowcom świadomego wyboru tańszych stacji.

Tankowanie o 5 euro droższe niż wcześniej

Dane rządowe pokazują, że najpopularniejsza benzyna 95 E10 podrożała o około 10 eurocentów na litrze w porównaniu z okresem sprzed wybuchu konfliktu na Bliskim Wschodzie. W praktyce oznacza to, że zatankowanie samochodu z 50-litrowym zbiornikiem kosztuje dziś o około 5 euro więcej niż wcześniej.

Jeszcze wyraźniejszy wzrost odnotowano w przypadku oleju napędowego. Jego średnia cena sięgnęła 1,98 euro za litr, podczas gdy pod koniec lutego wynosiła 1,72 euro. Eksperci zwracają uwagę, że dalsze podwyżki cen ropy mogą przełożyć się nie tylko na koszty transportu, lecz także na ceny żywności i innych towarów.

Francuski rząd uspokaja kierowców. Sytuacja pod kontrolą

Francuski rząd zapowiada rozmowy z dystrybutorami paliw, które mają odbyć się jeszcze w tym tygodniu. Jednocześnie przedstawiciele władz zapewniają, że kraj nie stoi przed ryzykiem niedoborów paliwa ani gazu, a strategiczne rezerwy ropy wystarczą na około trzy miesiące.

Na razie nie przewiduje się wprowadzenia dopłat, obniżek podatków ani administracyjnego ograniczania cen, choć takie rozwiązania postulowała część opozycji. Zdaniem rządu jest zbyt wcześnie, by podejmować tak daleko idące kroki, a sytuacja wymaga przede wszystkim monitorowania rynku.

Podwyżki na stacjach pod lupą także w Polsce

Reakcję na rosnące ceny paliw podejmują także polskie instytucje publiczne. Niedawno Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uspokajał kierowców, wskazując, że obecne podwyżki wynikają przede wszystkim z niepewnej sytuacji związanej z dostawami ropy oraz dynamicznych zmian jej notowań na światowych rynkach, a nie z działań podejmowanych przez koncerny paliwowe.

Jednocześnie UOKiK informuje, że otrzymuje sygnały od konsumentów zwracających uwagę na wysokie ceny na stacjach benzynowych. Do tej pory nie wpłynęły jednak oficjalne skargi dotyczące sprzedaży hurtowej. Sam fakt wzrostu cen nie daje podstaw do interwencji urzędu, o ile nie zostaną wykazane praktyki takie jak zmowa cenowa lub nadużycie pozycji dominującej.

Urząd zaznacza również, że w razie stwierdzenia nieprawidłowości możliwe będzie podjęcie dalszych kroków, w tym wszczęcie postępowań wyjaśniających. Obecnie jednak działania UOKiK koncentrują się głównie na monitorowaniu rynku oraz analizie danych dotyczących cen detalicznych i ich powiązań ze zmianami na rynku ropy naftowej oraz paliw gotowych.

Dacia Striker – nowy SUV segmentu C materiały prasowe materiały prasowe