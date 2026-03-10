W skrócie Wzrost cen paliw w Polsce jest skutkiem globalnych wahań cen ropy naftowej wywołanych konfliktem na Bliskim Wschodzie.

UOKiK nie odnotował formalnych skarg dotyczących hurtowej sprzedaży paliw i nie stwierdził podstaw do interwencji bez dowodów na nieuczciwe praktyki.

Rząd monitoruje sytuację na rynku paliw, zapewniając, że dostawy są zabezpieczone, a ceny na stacjach reagują z opóźnieniem w stosunku do zmian cen ropy.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Eskalacja konfliktu na Bliskim Wschodzie wywołała silne reakcje na globalnym rynku ropy naftowej. Jeszcze przed zaostrzeniem sytuacji baryłka kosztowała mniej niż 70 dolarów, natomiast w kolejnych dniach notowania przekraczały nawet 100 dolarów, by później ustabilizować się na niższym, lecz nadal wysokim poziomie. Tak dynamiczne zmiany na rynku światowym niemal natychmiast przełożyły się na ceny paliw - również w Polsce.

Wyższe ceny to efekt rynku, nie nieuczciwych praktyk

Skala podwyżek zaniepokoiła kierowców na tyle, że do sprawy odniósł się Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Jak informuje PAP, urząd postanowił zawczasu rozwiać wątpliwości i przeciąć ewentualne spekulacje dotyczące nieuczciwych praktyk stacji paliwowych. Zdaniem UOKiK obecna sytuacja jest konsekwencją niepewności związanej z dostawami ropy oraz gwałtownych wahań jej notowań na świecie, a nie efektem działań koncernów naftowych.

Brak podstaw do interwencji. Potrzebne dowody

UOKiK przyznaje jednocześnie, że docierają do niego sygnały od konsumentów dotyczące wysokich cen na stacjach paliw. Do tej pory nie wpłynęły jednak formalne skargi odnoszące się do sprzedaży hurtowej. Sam wzrost cen nie stanowi podstawy do działań urzędu, o ile nie pojawią się dowody na zmowę cenową lub nadużywanie dominującej pozycji rynkowej.

Polski rząd monitoruje sytuację na rynku

Według urzędu sytuacja pozostaje pod stałą obserwacją rządu, który dysponuje narzędziami pozwalającymi reagować w razie potrzeby. Chodzi m.in. o możliwość wykorzystania rezerw strategicznych oraz wpływ właścicielski na największy krajowy koncern paliwowy, co umożliwia oddziaływanie na poziom podaży i pośrednio na ceny hurtowe.

Dostawy paliw zabezpieczone, ale ceny reagują z opóźnieniem

Rząd zapewnia, że mimo napiętej sytuacji na rynku surowców nie ma obecnie ryzyka braków paliwa w Polsce. Premier Donald Tusk podkreślił, że dostawy są zabezpieczone przynajmniej w krótkiej perspektywie najbliższych tygodni. Eksperci rynku paliw zwracają jednak uwagę, że ceny na stacjach reagują na zmiany notowań ropy z opóźnieniem, które zwykle wynosi od kilku dni do około dwóch tygodni.

Tego Hyundaia kochają Polacy. Hybrydowy Tucson rzuca wyzwanie dieslom Maciej Olesiuk INTERIA.PL