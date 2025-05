Spółka zarządzająca niemieckimi drogami szybkiego ruchu tłumaczy, że taka inwestycja ma na celu ochronę infrastruktury drogowej - przeciążone ciężarówki przyczyniają się do szybszej eksploatacji jezdni. Dzięki nowym punktom pojazdy mają być szybciej usuwane z dróg. Oprócz ochrony infrastruktury rozwiązanie ma przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa na autostradzie. Ważne są również kwestie środowiskowe - przeciążone pojazdy zużywają więcej paliwa i wytwarzają większe ilości dwutlenku węgla.

Pierwszy punkt w ramach nowego przedsięwzięcia ma zostać uruchomiony na Miejscu Obsługi Podróżnych Rur-Scholle-Sud w pobliżu miejscowości Duren na zachodzie Niemiec. Punkt ma być oddany do użytku wiosną 2026 roku. Program zakłada uruchomienie 16 punktów kontroli.

Niemcy wykorzystają możliwości, jakie obecnie daje automatyzacja. Na wstępie do strefy kontroli czujniki wbudowane w jezdnię przeprowadzą początkową selekcję ciężarówek i wykryją te, które są przeciążone. Następnie za sprawą oznakowania na cyfrowych tablicach będą kierować na specjalne stanowisko służące do właściwego ważenia pojazdów.

Autostrada A4 to jedna z najważniejszych tras szybkiego ruchu u naszych zachodnich sąsiadów. Prowadzi ona z zachodu od granicy niemiecko-holenderskiej do przejścia granicznego z Polską. Stanowi ona część międzynarodowej trasy E40 zaczynającej się we Francji i kończącej w Kazachstanie.