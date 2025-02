O niebezpiecznej sytuacji powiadomiono policję z Posterunku Policji w Zbąszynku. Funkcjonariusze natychmiast rozpoczęli działania, by ustalić przebieg zdarzenia i tożsamość kierowcy autobusu. Nie było to trudne, ponieważ z pomocą przyszli pracownicy Zbąszynieckiego Ośrodka Kultury, który znajduje się niedaleko miejsca zdarzenia. Pracownicy udostępnili policjantom nagranie z monitoringu, które pomogło w dalszych czynnościach.

Szybko ustalono, że autobusem kierował 59-latek, który na domiar złego, w trakcie zdarzenia przewoził dzieci. Tak rażące zlekceważenie przepisów spowodowało, że policjanci odstąpili od postępowania mandatowego i skierowali wniosek o ukaranie 59-latka do sądu. Kierowcy zostało również zatrzymane prawo jazdy.

Policja zwraca uwagę na to, że nieodpowiedzialne zachowanie 59-latka mogło skończyć się tragicznie dla chłopca, który oczekiwał przed przejściem. Tylko i wyłącznie przezorność oraz brak zaufania dla kierowców nadjeżdżających z prawej strony, uratowały 11-latka przed poważnymi obrażeniami lub nawet utratą życia. Chłopiec zachował szczególną ostrożność, której nie uśpiło zatrzymanie się samochodów na jednym pasie ruchu. Dzięki temu uniknął niebezpieczeństwa.

Policja podkreśla, że przejście dla pieszych w pobliżu Zbąszynieckiego Ośrodka Kultury jest dobrze oznakowane. Nie ma zatem możliwości, aby kierowca autobusu go nie zauważył. Z daleka dobrze widać znak i zmieniony kolor nawierzchni na jezdni. Z tego powodu tym bardziej zachowanie kierowcy jest niezrozumiałe.

Zimowe warunki to wyzwanie dla kierujących

Przy tej okazji zwrócono również uwagę na porę roku, w której doszło do tej sytuacji. Na nagraniu z monitoringu widać śnieg. Ulica jest, co prawda odśnieżona, ale nie zwalnia to kierowców z zachowania szczególnej ostrożności. Śliska droga znacznie wydłuża drogę hamowania.