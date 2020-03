Od niedzieli 15.03 do końca marca nie będzie w Krakowie poboru opłat i kontroli w strefie parkowania. W Warszawie zostają.



Zdjęcie /

Reklama

Decyzja podjeta została po to, aby ułatwić funkcjonowanie tym osobom, które ze względu na wykonywany zawód muszą dojeżdżać do pracy w centrum, a obawiają się jazdy komunikacją miejską oraz tym, którzy opiekują się osobami mieszkającymi w centrum i robiącymi im np. zakupy.



Zdjęcie / Reporter

Co z innymi miastami? Warszawa nie zrezygnuje z opłat. "Nie znosimy opłat w SPPN - to doprowadziłoby do destabilizacji miasta" - czytamy na profilu "Miasto Stołeczne Warszawa". "W SPPN jest 30 tysięcy miejsc. Gdybyśmy znieśli opłaty, wszystkie miejsca zostałyby zajęte przez samochody parkujące długo. Zamiast pomóc, znalezienie miejsca do parkowania w centrum byłoby jeszcze trudniejsze" - napisano.