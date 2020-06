Na ile wysokość ubezpieczenia zależy od mocy silnika?

Cena obowiązkowego OC zależy od wielu czynników - między innymi liczby spowodowanych dotychczas szkód, wieku kierowcy, wieku auta czy chociażby stylu jazdy osoby kierującej. Jest jeszcze jeden czynnik, który ma spore znaczenie u ubezpieczycieli, a mianowicie moc silnika auta. Jak taka zmienna wpływa na cenę ubezpieczenia komunikacyjnego?

Zdjęcie /Marek Maliszewski /Reporter Samochody używane - porady Jesteś młodym kierowcą? Zobacz, jak zaoszczędzić na OC!

- Ogólna zasada jest prosta: im większa moc silnika, tym droższe OC. Taka zależność widoczna jest zarówno w przypadku ceny minimalnej, jak i mediany. Z największymi kosztami za obowiązkowe ubezpieczenie komunikacyjne muszą liczyć się właściciele samochodów o mocy 360 kW. Najmniej zapłacą kierowcy, którzy są w posiadaniu aut o małej mocy silnika, a mianowicie od 20 do 60 kW . Różnica w cenie to niemal dwukrotność składki OC. Przy zakupie auta warto zatem uwzględnić ten czynnik, by nie przepłacać za ubezpieczenie komunikacyjne - wyjaśnia Magda Zglińska, Yanosik.



Reklama

W wynikach analizy można jednak znaleźć pewne wyjątki. W na wykresie widoczne są spadki, które wskazują, że nie zawsze większa moc silnika oznacza wyższy koszt ubezpieczenia komunikacyjnego. Dla przykładu: kierowcy, którzy są właścicielami aut z silnikami o mocy 300 kW zapłacą więcej za OC, niż osoby będące w posiadaniu aut o większej mocy 320 kW czy 340 kW. Takie sytuacje są jednak sporadyczne.

Co ciekawe koszty OC mocno skaczą w górę, jeśli ubezpieczane auto ma moc 360 kW. Tendencja ta jest zauważalna zarówno w medianie cen, jak i w opłatach minimalnych. Spore i regularne wzrosty cen widoczne są także w przedziale: 180-280 kW. Szczegóły można prześledzić na poniższym wykresie.