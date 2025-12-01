Możesz w kilka minut sprawdzić dostępność własnej tablicy rejestracyjnej
Mieszkasz w Warszawie i chcesz zamontować indywidualną tablicę rejestracyjną w swoim samochodzie, a nie wiesz, czy wybrany przez ciebie wzór jest akurat dostępny? Dzięki udostępnionemu w internecie formularzowi możesz to sprawdzić szybko i za darmo.
Na początek zła wiadomość. Usługa sprawdzania tablic dotyczy tylko województwa mazowieckiego, a nie dowiemy się więc, czy dana tablica jest dostępna w Krakowie czy Poznaniu.
Natomiast z dobrych stron: dane udostępniane są w czasie rzeczywistym, więc nie ma ryzyka, że jeśli skorzystamy z formularza, to numer rejestracyjny, który rzekomo jest dostępny, został już przez kogoś zajęty. Nie obowiązują nas żadne godziny pracy urzędów, wszystko odbywa się drogą internetową.
Z czego składa się indywidualna tablica rejestracyjna?
Indywidualna tablica rejestracyjna składa się z siedmiu znaków. Pierwszym znakiem jest litera oznaczająca województwo (dla Mazowsza jest to W lub A), a drugim cyfra od 0 do 9. Są to tzw. Wyróżniki Województwa. Nadaje je urząd, nie kierowca.
Wyróżnik Indywidualny liczy od 3 do 5 znaków. Możemy wybrać sobie dowolne słowo (lub ciąg liter) pod warunkiem, że nie jest ono zajęte, wulgarne lub obraźliwe. Pierwszy znak zawsze musi być literą, natomiast najwyżej 2 ostatnie znaki mogą stanowić cyfry.
Nadanie tablic indywidualnych odbywa się jednocześnie z rejestracją pojazdu. Koszt ich wydania wynosi 1000 zł (w przypadku "zwykłej" tablicy - 80 zł). Do tego dochodzi uzyskanie dowodu rejestracyjnego, co kosztuje 80 zł. Zarejestrowanie samochodu na tablicach indywidulanych kosztuje więc sumarycznie 1080 zł, a na zwykłych - 160 zł.
Formularz, w którym możemy sprawdzić dostępność indywidualnych tablic rejestracyjnych - jak on wygląda?
Sprawdzenie dostępności tablic składa się z 3 kroków. Na początku pokazuje nam się ekran wprowadzający. Nie możemy na nim nic więcej zrobić poza kliknięciem "Rozpocznij teraz" oraz włączeniem czytnika immersyjnego w prawym górnym rogu.
Następnie pokazuje nam się informacja opisująca całą procedurę oraz zasady nadawania tablic indywidualnych. Opisałem to powyżej, więc przejdźmy "Dalej".
W związku z tym, że musimy podać adres e-mail, zaznaczamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie adresu przez Prezydenta Warszawy. Żaden spam nie będzie nam przychodził, strona wyśle tylko jedną wiadomość z "werdyktem" ws. dostępności wybranego numeru.
W ten sposób przechodzimy do najważniejszej części. Wybieramy nadany wyróżnik województwa, wyróżnik indywidualny (zgodnie z przytoczonymi wyżej zasadami) i nasz adres mailowy, na który w przeciągu kilku sekund dostaniemy stosowną informację.
Gdy klikniemy "Prześlij", możemy przejść do naszej skrzynki pocztowej. Zanim zdążyłem napisać poprzednie zdanie, otrzymałem maila z informacją zwrotną. Na tym kończy się cała procedura.