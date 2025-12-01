W skrócie Mieszkańcy Warszawy mogą sprawdzić dostępność wybranego wzoru indywidualnej tablicy rejestracyjnej online.

Udostępniono internetowy formularz umożliwiający natychmiastową weryfikację.

Rozwiązanie ułatwia planowanie personalizacji tablic rejestracyjnych.

Na początek zła wiadomość. Usługa sprawdzania tablic dotyczy tylko województwa mazowieckiego, a nie dowiemy się więc, czy dana tablica jest dostępna w Krakowie czy Poznaniu.

Natomiast z dobrych stron: dane udostępniane są w czasie rzeczywistym, więc nie ma ryzyka, że jeśli skorzystamy z formularza, to numer rejestracyjny, który rzekomo jest dostępny, został już przez kogoś zajęty. Nie obowiązują nas żadne godziny pracy urzędów, wszystko odbywa się drogą internetową.

Z czego składa się indywidualna tablica rejestracyjna?

Indywidualna tablica rejestracyjna składa się z siedmiu znaków. Pierwszym znakiem jest litera oznaczająca województwo (dla Mazowsza jest to W lub A), a drugim cyfra od 0 do 9. Są to tzw. Wyróżniki Województwa. Nadaje je urząd, nie kierowca.

Wyróżnik Indywidualny liczy od 3 do 5 znaków. Możemy wybrać sobie dowolne słowo (lub ciąg liter) pod warunkiem, że nie jest ono zajęte, wulgarne lub obraźliwe. Pierwszy znak zawsze musi być literą, natomiast najwyżej 2 ostatnie znaki mogą stanowić cyfry.

Nadanie tablic indywidualnych odbywa się jednocześnie z rejestracją pojazdu. Koszt ich wydania wynosi 1000 zł (w przypadku "zwykłej" tablicy - 80 zł). Do tego dochodzi uzyskanie dowodu rejestracyjnego, co kosztuje 80 zł. Zarejestrowanie samochodu na tablicach indywidulanych kosztuje więc sumarycznie 1080 zł, a na zwykłych - 160 zł.

Formularz, w którym możemy sprawdzić dostępność indywidualnych tablic rejestracyjnych - jak on wygląda?

Sprawdzenie dostępności tablic składa się z 3 kroków. Na początku pokazuje nam się ekran wprowadzający. Nie możemy na nim nic więcej zrobić poza kliknięciem "Rozpocznij teraz" oraz włączeniem czytnika immersyjnego w prawym górnym rogu.

Następnie pokazuje nam się informacja opisująca całą procedurę oraz zasady nadawania tablic indywidualnych. Opisałem to powyżej, więc przejdźmy "Dalej".

W związku z tym, że musimy podać adres e-mail, zaznaczamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie adresu przez Prezydenta Warszawy. Żaden spam nie będzie nam przychodził, strona wyśle tylko jedną wiadomość z "werdyktem" ws. dostępności wybranego numeru.

W ten sposób przechodzimy do najważniejszej części. Wybieramy nadany wyróżnik województwa, wyróżnik indywidualny (zgodnie z przytoczonymi wyżej zasadami) i nasz adres mailowy, na który w przeciągu kilku sekund dostaniemy stosowną informację.

Gdy klikniemy "Prześlij", możemy przejść do naszej skrzynki pocztowej. Zanim zdążyłem napisać poprzednie zdanie, otrzymałem maila z informacją zwrotną. Na tym kończy się cała procedura.

