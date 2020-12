Mitsubishi Eclipse PHEV w szczegółach. Trafi do Polski!

W październiku Mitsubishi zaprezentowało odświeżony model Eclipse Cross, który w Europie oferowany będzie wyłącznie jako hybryda plug in. Japończycy podzielili się właśnie szczegółami dotyczącymi rozwiązań technicznych. Wiemy również, że samochód pojawi się też w polskich salonach!

Mitsubishi Eclipse Cross zmodernizowane i z napędem hybrydowym

Pod maską znajdziemy benzynowy silnik o pojemności 2,4 l pracujący w cyklu Atkinsona. Niewysilona jednostka generuje moc zaledwie 98 KM i wspierana jest przez dwa elektryczne motory trakcyjne umieszczone przy przedniej i tylnej osi. Przedni osiąga 82 KM, tylny - 95 KM.



Silnik spalinowy pełni głównie rolę agregatu prądotwórczego - służy do ładowania baterii oraz "wsparcia napędu elektrycznego". Nie jest to wcale "marketingowy bełkot". Tak samo, jak samochody elektryczne, Eclipse Cross PHEV nie ma skrzyni biegów, lecz przekładnię jednobiegową, co zapewnia płynne przyspieszanie bez szarpnięć wywoływanych zmianą przełożeń!

O automatyczne przełączanie trybów jazdy (elektryczny, hybrydowy szeregowy, hybrydowy równoległy) dba zaawansowana elektronika. W pierwszych dwóch za napęd odpowiadają wyłącznie silniki elektryczne. Silnik spalinowy wzbudzany jest wyłącznie w trybie hybrydowym równoległym, który aktywuje się automatycznie po przekroczeniu prędkości 135 km/h. Wówczas motor o zapłonie iskrowym, poza funkcją generatora prądu, napędza też koła przedniej osi. Energia elektryczna przechowywana jest w akumulatorze o pojemności 13,8 kWh, co wystarczać ma na pokonanie w trybie elektrycznym do 45 km.



Teoretycznie, ładując auto każdego dnia, silnik spalinowy (domyślnie uruchamiany jest tryb EV) może nie być uruchamiany przez - uwaga - 89 dni. W dniu 90 zaświeci się lampka kontrolna na tablicy rozdzielczej, a system operacyjny PHEV uruchomi automatycznie silnik benzynowy, w celu konserwacji układu paliwowego.



Ładowanie wprost z domowego gniazdka (230 V 10A) zajmuje około 6 godzin (4h przy 16A). Korzystając z ładowarki publicznej (standard CHAdeMO) w ok. 25 min uda nam się doładować baterie do około 80 proc. pojemności. W podobnym czasie (około 30 minut) do 80 proc. pojemności baterie doładuje też silnik elektryczny (tryb CHARGE). Kombinowany zasięg Mitsubishi Eclipse Cross PHEV wynosi około 600 km.



Warto dodać, że samochód może też służyć za mobilny "bank energii". Wbudowane gniazdo 220V o mocy 1500W pozwala zasilać urządzenia zewnętrzne.



Debiut Mitsubishi Eclipse Cross PHEV w polskich salonach planowany jest na kwiecień przyszłego roku. Auto oferowane będzie z 5-letnią gwarancją limitowaną przebiegiem 100 tys. km. Same baterie objęte są ochroną producenta przez 8 lat lub 160 tys. km.