Po drodze do Paryża kierowca dzielił się postępami w mediach społecznościowych. Po 1500 km zajechał do Disneylandu, co było miłym akcentem w tej rekordowej podróży. Po dotarciu do Paryża, zawrócił i wrócił do Polski. Ostateczny wynik zrobił wrażenie - 2873 km na jednym baku! To oznaczało, że Marczyk spalił na trasie średnio tylko 2,6 litra paliwa na 100 km.