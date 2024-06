Mercedes i Stellantis wstrzymują budowę fabryk. Nagła zmiana planu

Automotive Cells Company (ACC) to spółka joint venture, która w 2021 roku powstała z inicjatywy koncernów Total Energies, Saft i Stellantis. Z czasem na liście udziałowców znalazł się także Mercedes, który zauważył w tym projekcie spory potencjał. Plany były bardzo ambitne, ale rynek zachował się inaczej.

Automotive Cells Company wstrzymuje produkcję fabryk baterii

Plan zakładał wybudowanie do 2030 roku w Europie trzech gigafabryk litowo-jonowych akumulatorów, w których miały powstawać baterie lżejsze, pojemniejsze, wydajniejsze i bardziej neutralne węglowo. Pierwszy zakład uruchomiono we Francji (Douvrin) w zeszłym roku, a kolejne miały powstać w Niemczech (Kaiserslautern) i we Włoszech (Termoli). Łączny koszt wybudowania tych zakładów miał wynieść 7,6 miliarda dolarów. Jak się jednak okazało, prognozy były zbyt optymistyczne - księgowi dostrzegli nagły spadek popytu na auta elektryczne, a to doprowadziło do nagłej zmiany planów.

Reklama

Zdjęcie Chcieli wybudować trzy wielkie fabryki. Popyt na auta elektryczne zmusił ich do zmiany planów. / Mercedes / materiały prasowe

Maleje popyt na auta elektryczne w Europie

Prace nad fabryką baterii w Niemczech i we Włoszech zostały wstrzymane. Według doniesień portalu Bloomberg, Yann Vincent - szef Automotive Cells Company - jako powód do przerwania dalszych inwestycji wskazał słabnący popyt na pojazdy elektryczne w Europie. Głos w sprawie zabrał także Carlos Tavares, dyrektor generalny koncernu Stellantis.

Zamierzamy dostosować nasz plan inwestycyjny do schematu, w jakim Europa przyjmie pojazdy elektryczne. Jeśli europejski rynek przejdzie na pojazdy elektryczne szybciej niż zakłada plan, będziemy inwestować szybciej. Jeśli zmiany na rynku europejskim będą wolniejsze, będziemy inwestować wolniej. cytuje Tavaresa portal Bloomberg

Co dalej z Automotive Cells Company?

Europejscy producenci znajdują się pod presją rosnącego eksportu chińskich marek, które w dużej mierze wykorzystują tańsze akumulatory litowo-żelazowo-fosforanowe (LFP), co znacznie obniża koszty ich produkcji. We wtorek 4 czerwca spółka ACC zapowiedziała, że od tej pory zajmie się opracowywaniem tańszych baterii, aby dostarczać klientom tańsze pojazdy elektryczne. Zaktualizowany harmonogram przemysłowy i budowlany ma zostać przedstawiony pod koniec 2024 lub na początku 2025 roku.