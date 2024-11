Masz takie auto? Nie sprzedawaj, kolekcjonerzy zaczynają polować

Spis treści: 01 Bez gwiazdy nie ma jazdy? Polacy kochają niemieckie klasyki

02 BMW i Volkswagen na podium. Jakie klasyki kupujemy najczęściej?

03 Polacy pokochali amerykańskie klasyki

04 Włoskie, francuskie i angielskie klasyki w Polsce nie istnieją

05 Nowa moda na Szwecję i Japonię. Rośnie zainteresowanie Volvo, Toyotą i Nissanem

1837 sprowadzonych do Polski od początku stycznia do końca września samochodów osobowych zarejestrowanych zostało w naszym kraju jako pojazdy historyczne. Takie dane płyną z - monitorującej polski rynek motoryzacyjny - aplikacji Mototrendy autorstwa IBRM Samar. Wynik jest o blisko 24 proc. wyższy niż przed rokiem, co świadczyć może o poprawiającej się sytuacji materialnej rodaków, którzy - czy to dla spełnienia własnej zachcianki, czy też w celach inwestycyjnych - mogą pozwolić sobie na zakup klasycznego samochodu.



Bez gwiazdy nie ma jazdy? Polacy kochają niemieckie klasyki

Ranking najchętniej sprowadzanych do Polski marek nie pozostawia złudzeń. Polacy kochają samochody "made in Germany". W przypadku aut rejestrowanych na żółte tablice absolutnym numerem jeden jest obecnie Mercedes. Do końca września jako pojazdy zabytkowe zarejestrowano w Polsce po raz pierwszy aż 429 Mercedesów. Oznacza to, że marka ze Stuttgartu sama odpowiada za blisko 1/4 rejestracji.

W przypadku Mercedesa na żółte tablice najczęściej rejestrujemy sprowadzone z zagranicy:

klasę E (147 rejestracji),

(147 rejestracji), klasę S (110 rejestracji),

(110 rejestracji), SL (78 rejestracji),

(78 rejestracji), klasę C (47 rejestracji),

(47 rejestracji), klasę G (11 rejestracji).

Tytułem wyjaśnienia - w zestawieniu nie znajdziemy podziału na poszczególne typoszeregi (np. W123) czy oznaczenia silnikowe (np. 240d), co oznacza, że wśród pojazdów danej klasy znajdziemy modele różnych generacji i roczników.



BMW i Volkswagen na podium. Jakie klasyki kupujemy najczęściej?

Za Mercedesem, z dużą stratą do lidera, znajdziemy ex aequo BMW i Volkswagena. W obu przypadkach mowa o 148 rejestracjach (nieco ponad 8 proc. ogółu). Volkswagen może się jednak pochwalić większym wzrostem zainteresowania (+44 proc. r./r vs +36 proc r./r w przypadku BMW).

Najczęściej rejestrowanym w Polsce (po raz pierwszy) zabytkowym Volkswagenem jest obecnie Golf (39 rejestracji). Sporym zainteresowaniem cieszą się też m.in. Volkswagen Transporter (19 rejestracji) czy Volkswagen Passat (11 rejestracji).

Wśród najchętniej sprowadzanych zabytkowych BMW dominują: seria 3 (58 rejestracji), seria 5 (35 rejestracji) i seria 7 (18 rejestracji).

Zdjęcie Fiat 126p / Informacja prasowa

W pierwszej piątce najczęściej sprowadzanych marek znajdziemy akcenty amerykańskie i włoskie, czyli Forda (132 rejestracje) i Fiata (96 rejestracji). W pierwszym przypadku dominuje Mustang (59 rejestracji). W drugim - Maluch, czyli poczciwy Fiat 126 (37 rejestracji, bez podziału na modele produkowane w Polsce i Włoszech).

Polacy pokochali amerykańskie klasyki

Wartą poruszenia kwestią jest też wyraźna słabość Polaków do amerykańskiej motoryzacji. W pierwszej trzydziestce najczęściej sprowadzanych zabytkowych aut znajdziemy aż sześć samochodów made in USA. To:

Ford Mustang (59 rejestracji),



(59 rejestracji), Chevrolet Corvette (48 rejestracji),

(48 rejestracji), Willis Jeep (15 rejestracji),

(15 rejestracji), Lincoln Continental (12 rejestracji),

(12 rejestracji), Cadillac De Ville (11 rejestracji),

(11 rejestracji), Chevrolet Camaro (9 rejestracji).

Włoskie, francuskie i angielskie klasyki w Polsce nie istnieją

Wyniki rejestracji amerykańskich klasyków robią tym większe wrażenie, jeśli przyjrzymy się danym o najchętniej sprowadzanych samochodach zabytkowych marek włoskich czy francuskich. Oprócz Fiata 126 najczęściej importowanym do Polski włoskimi klasykami są w tym roku:

Fiat 500 (14 rejestracji),

(14 rejestracji), Alfa Romeo Spider (9 rejestracji),

(9 rejestracji), Fiat 124 (7 rejestracji).



Jeszcze gorzej jest w przypadku sprowadzanych do Polski klasycznych pojazdów marek francuskich. Najczęściej rejestrowane w tym roku na żółte tablice modele to:

Citroen 2CV (9 rejestracji),

(9 rejestracji), Citroen CX (6 rejestracji),

(6 rejestracji), Peugeot 306 (3 rejestracje).

Zdjęcie Citroen 2CV zwany popularnie "kaczką" / Informacja prasowa

Tylko odrobinę lepiej jest z klasykami marek brytyjskich. Najczęściej importowane do Polski w tym roku modele to:

Jaguar XJ (26 rejestracji),

(26 rejestracji), Triumph Spitfire (5 rejestracji),

(5 rejestracji), Rolls Royce Silver Spur (4 rejestracje).

Dla porównania, w tym samym czasie, jako samochody zabytkowe, do Polski sprowadzono np.:

24 egzemplarze Porsche 911 ,

, 23 egzemplarze Audi 80 ,

, 21 egzemplarze BMW serii 6 ,

, 18 egzemplarzy FSO 125P.



Nowa moda na Szwecję i Japonię. Rośnie zainteresowanie Volvo, Toyotą i Nissanem

Warto jeszcze odnotować zauważalne wzrosty rejestracji zabytkowych Volvo (9. miejsce na liście najchętniej sprowadzanych, 43 rejestracje), Toyoty (10. miejsce, 40 rejestracji) i Nissana (11. miejsce, 37 rejestracji). Z uwagi na niewielkie wartości i obfitość w zakresie tych trzech marek oferty trudno jednak wskazać na dominujące modele.