Mapy Google to aplikacja, która swoimi możliwościami dalece wykracza już poza miano zwykłej nawigacji. Z racji szerokiego wachlarza opcji i funkcji, a także ze względu na to, że jest darmowa, cieszy się bardzo dużą popularnością wśród kierowców. Wśród różnego rodzaju funkcji można znaleźć m.in. opracowanie trasy w taki sposób, by, w zależności od źródła napędu naszego auta, zużycie energii było jak najmniejsze. By móc w pełni korzystać z możliwości Map potrzebny jest internet. Kiedy go brakuje, aplikacja nie działa.

Czy Mapy Google działają bez internetu?

Co więc zrobić w przypadku, gdy zamierzamy udać się do miejsca, w którym dostęp do sieci jest mocno ograniczony, ale też trzeba tam sporo zapłacić za transmisję danych. Google przygotował swoją nawigację na taką okoliczność. Aplikacja amerykańskiego giganta technologicznego bowiem może działać także w trybie offline. Wówczas mapy zostają pobierane do pamięci naszego urządzenia.

Jak pobrać Mapy Google offline na telefon?

W przypadku gdy korzystamy z telefonu z systemem Android, powinniśmy w wyszukiwarce Map Google wpisać miejsce, do którego zamierzamy się udać. W dolnej części ekranu pojawi nam się panel z informacjami na temat lokalizacji. Mamy tam poziomą listę z kafelkami, którą należy przewinąć do opcji z trzema kropkami o nazwie "Więcej". Po jej kliknięciu pojawi się lista funkcji, na której znajduje się interesująca nas "Pobierz mapę offline". Po jej kliknięciu mapy zostają pobierane na nasze urządzenie.

Jeśli chodzi o urządzenia z systemem iOS sprawa wygląda identycznie – wpisujemy docelowe miejsce, klikamy adres lub nazwę miejsca, wybieramy opcję "Więcej" i "Pobierz mapę offline". Oczywiście w obu przypadkach, by pobrać mapy, urządzenie musi mieć dostęp do internetu.

W tym miejscu warto zaznaczyć, że bez względu na system operacyjny urządzenia pobieranie map w niektórych miejscach jest niemożliwe. Google tłumaczy, że jest to podyktowane różnego rodzaju ograniczeniami – np. umową czy obsługą języków. Innym ograniczeniem jest to, że w wersji offline Mapy nie dostarczają wskazówek dotyczących dojazdu transportem publicznym, tras rowerowych czy ścieżki dla pieszych. Mogą z nich skorzystać tylko kierowcy. Oczywiście z racji tego, że Mapy nie korzystają wówczas z dostępu do sieci, aplikacja nie będzie informować kierujących o natężeniu ruchu czy alternatywnych trasach.

Jak usunąć mapy offline?

Ponadto użytkownicy urządzeń z Androidem mogą korzystać z Map w trybie offline także wtedy, gdy nie mają problemu z internetem, ale chcą ograniczyć transmisję danych. Po kliknięciu w nasze zdjęcie profilowe w aplikacji trzeba wybrać opcję "Ustawienia", a następnie baner "Tylko Wi-Fi".

Jeżeli jednak danej mapy już nie potrzebujemy, a przy okazji chcemy zwiększyć miejsce w pamięci naszego urządzenia, powinniśmy kliknąć w nasze zdjęcie profilowe, a potem w funkcję "Mapy offline". Później wybieramy mapę, którą chcemy usunąć i klikamy opcję "Usuń".

Chińskie samochody podbijają polski rynek Wydarzenia24 Wydarzenia 24