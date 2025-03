Jako piesze uczestniczą w nieco większej liczbie zdarzeń, ale nadal, statystycznie są odpowiedzialne za 2,5 razy mniej wypadków niż mężczyźni. Co więcej, kobiety są znacznie mniej narażone na śmierć w wyniku wypadku drogowego niż panowie. Badania przeprowadzone przez ITS potwierdzają powszechne przekonanie, że płeć kierującego ma istotny wpływ na styl jazdy i skłonność do podejmowania ryzyka. Dzięki ostrożności i przestrzeganiu kodeksu drogowego, kobiety przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa na drogach

ocenił Ślęzak.