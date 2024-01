Kultowa polska marka trafiła na sprzedaż. Poznaliśmy cenę

Spis treści: 01 Ursus na sprzedaż. Syndyk przedstawił ofertę

Ursus na sprzedaż. Syndyk przedstawił ofertę

Polska marka Ursus, którą większość może kojarzyć z produkcji charakterystycznych traktorów, od wielu lat zmagała się z problemami finansowymi. Już we wrześniu 2018 roku przedsiębiorstwo opublikowało raport zdradzający katastrofalny stan finansów spółki. Dwa lata później marka zamknęła ostatni kwartał z gigantyczną stratą wynoszącą 56,7 mln złotych netto. Na początku lipca 2021 roku Sąd Rejonowy w Warszawie oddalił wniosek Ursusa o otwarcie postępowania sanacyjnego i ogłosił upadłość firmy. Stało się tak na wniosek wierzycieli zadłużonego producenta - Getin Noble Banku i PKO BP.

Zdjęcie Fabryka Ursusa w Lublinie / Krzysztof Radzki/East News / East News

Na syndyka została wyznaczona kancelaria KGS Restrukturyzacje, która właśnie opublikowała szczegóły konkursu ofert na sprzedaż słynnego przedsiębiorstwa. Jak czytamy w oficjalnym ogłoszeniu:

"Przedmiotem konkursu ofert jest sprzedaż przedsiębiorstwa - w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego - Ursus S.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie (dalej: "przedsiębiorstwo Ursus") z wyłączeniem środków pieniężnych jakie znajdują się w masie upadłości do dnia zawarcia umowy sprzedaży przedsiębiorstwa Ursus (włącznie z tym dniem) oraz mających wpłynąć do masy upadłości Ursus należności z tytułu prowadzonej działalności Ursus, zafakturowanych w toku postępowania upadłościowego Ursus do dnia zawarcia umowy sprzedaży przedsiębiorstwa Ursus (włącznie z tym dniem) jak również z wyłączeniem dokumentacji wytworzonej przez syndyka w toku postępowania upadłościowego Ursus."

Ile wynosi cena wywoławcza za Ursusa?

Polskie przedsiębiorstwo zostało wystawione na sprzedaż w całości. Oznacza to, że nabywca może w przyszłości pokusić się o ewentualne przywrócenie go na rynek, co bez wątpienia byłoby dobrą wiadomością dla byłych pracowników i ludzi związanych z lubelską fabryką. Zanim jednak tak się stanie, konieczne będzie "wyłożenie na stół" niemałej kwoty. Jak czytamy w komunikacie syndyka - cena wywoławcza za Ursusa wynosi obecnie 124 535 881,82 zł. Sama licytacja rozpocznie się natomiast 14 marca 2024 roku.

Agonia Ursusa, czyli równia pochyła od 2018 roku

Warto przypomnieć że ogromny wpływ na kłopoty finansowe Ursusa miało załamanie się polskiego rynku maszyn rolniczych w 2018 roku. Sprzedaż wyprodukowanych w Lublinie ciągników spadła wówczas w porównaniu rok do roku o - uwaga - 100 proc. Sytuacja stała się o tyle skomplikowana, że już 2017 rok zamknął się dla Ursusa na minusie.

Poważne kłopoty finansowe zaczęły się jednak dopiero po pierwszym kwartale 2018, w którym zanotowano stratę na poziomie 16 mln zł. Na to wszystko nałożyły się jeszcze inwestycje w Afryce, które - jak się wkrótce okazało - w dużej mierze finansowane były z kredytów. Ostatni ciągnik z fabryki w Lublinie wyjechał w 2022 r.