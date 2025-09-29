W skrócie Europejska branża motoryzacyjna zmaga się z pogarszającą się sytuacją, obejmującą masowe zwolnienia i redukcję produkcji.

Rosnąca konkurencja ze strony chińskich producentów oraz wysokie koszty energii i pracy powodują utratę konkurencyjności europejskich marek.

Prognozuje się, że jeśli obecny trend się utrzyma, w najbliższych latach branżę mogą czekać dalsze ograniczenia zatrudnienia i przenoszenie produkcji poza Europę.

Po złotych latach nie ma już nawet śladu, a dziś producenci mierzą się nie tylko z co rusz zaostrzanymi unijnymi przepisami dotyczącymi przede wszystkim emisji szkodliwych substancji, ale również z rosnącą i coraz bardziej doskwierającą konkurencją z Chin. W efekcie zauważalnie spadła sprzedaż, wzrosły koszty produkcji, a Europejczycy coraz śmielej wybierają się do salonów samochodowych producentów z Państwa Środka. Kolejne marki decydują się na czasowe wstrzymanie produkcji w zakładach, a nawet na zredukowanie liczby miejsc pracy.

Stellantis wstrzymuje produkcję w kilku fabrykach. Stanie również zakład w Polsce

Stellantis ogłosił w minionym tygodniu, że po raz kolejny zdecyduje się na czasowe wstrzymanie produkcji w wybranych europejskich zakładach. Podobne działania podejmowane były już kilkukrotnie, a koncern tłumaczy, że powodem jest trudna sytuacja na rynku. To niejako potwierdzenie, że kryzys w przemyśle stale się piętrzy i nie jest chwilowy.

Najdłuższa przerwa - trwająca 15 dni - będzie w zakładzie Poissy we Francji i potrwa od 13 do 31 października. Wstrzymanie produkcji obejmie również zakłady we Włoszech, Niemczech, Hiszpanii, a także w Polsce. W Tychach część pracowników wysłano na przymusowe urlopy, pomimo tego że linie produkcyjne zostaną zatrzymane raptem na kilka dni.

Niemiecki gigant zredukuje zatrudnienie. 13 tys. miejsc pracy do likwidacji

Działania największego na świecie dostawcy komponentów do branży motoryzacyjnej potwierdzają problemy. Bosch zapowiada redukcję miejsc pracy aż o 13 tys., które dotkną zarówno produkcję, jak i działy administracji. Spółka w oficjalnym komunikacie poinformowała, że powodem podjęcia takiej decyzji jest "dostosowanie struktur do słabszego popytu".

Europejska branża motoryzacyjna tonie. W 2024 r. odnotowano rekordowe zwolnienia

Według CLEPA w bieżącym roku w sektorze motoryzacyjnym liczba miejsc pracy zostanie zredukowana nawet o kilkadziesiąt tysięcy. Głównym problemem jest spadek konkurencyjności europejskich marek, na co główny wpływ mają koszty związane z energią i pracą, które są nieporównywalnie wyższe niż w Azji, a różnice sięgają od 15 do 35 proc. Dostawcy spoza UE agresywnie konkurują ceną, natomiast producenci Tier-1 zmuszeni są do przenoszenia swoich zakładów poza Europę.

Wnioski są jasne: jeśli Europa nie wdroży dwutorowej strategii - zwiększającej konkurencyjność i jednocześnie chroniącej lokalną produkcję - przemysł motoryzacyjny w naszym regionie straci masowo miejsca pracy i kluczowe kompetencje. A wtedy przegrana z Chinami i innymi best-cost countries stanie się faktem

Dodatkowo coraz śmielej na Starym Kontynencie swoją obecność zaznaczają chińskie marki, które przede wszystkim oferują swoje modele w znacznie niższych cenach i z bardzo bogatym wyposażeniem. To sprawia, że pozostali producenci muszą inwestować miliardy złotych w rozwój swojej gamy, elektryfikację i utrzymanie linii produkcyjnych, przez co wiele modeli kompletnie nie jest konkurencyjnych pod względem ceny. Jeżeli ten trend się utrzyma, to w ciągu pięciu kolejnych lat transfer poza Europę może objąć nawet 24 proc. wartości dodanej na samochód. To z kolei przełoży się na możliwość zredukowania aż 300-350 tys. miejsc pracy tylko w sektorze części.

