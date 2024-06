Kryptonim "Cytrynka". Policja zatrzymywała nawet przepisowo jadących kierowców

Policjanci z komendy w Oleśnicy postanowili przeprowadzić podwójnie edukacyjną akcję specjalną. Kontrolowali oni kierowców wraz z dziećmi z Zespołu Szkół w Dziadowej Kłodzie, mająca na celu zwrócić uwagę na bezpieczeństwo drogowe - zarówno kierowców, jak i uczniów.

Akcja miała charakter, jak sami policjanci określają, "kontrolno-edukacyjny", a także lekko humorystyczny. Kierowcy mogli bowiem uniknąć mandatów, pod warunkiem że poddali się okrutnej karze, jaką było zjedzenie kawałka cytryny.

Podczas akcji o nazwie "Cytrynka" policjanci kontrolowali, z jaką prędkością poruszali się kierujący pojazdami i czy nie popełniali innych wykroczeń, np. jechali bez zapiętych pasów. Uczniowie szkoły przygotowali w ramach pouczenia kawałki cytrynki dla osób, które dopuściły się naruszenia przepisów. poinformowała st. asp. Bernadeta Pytel z KPP w Oleśnicy

Podczas tych działań uczniowie mogli przyjrzeć się pracy policjantów i wspólnie z nimi uczyć kierowców. W poniedziałek akcję "Cytrynka" przeprowadzono przy zespole szkolno-przedszkolnym w Miłowicach. W piątek kontrole ruchu odbywały się przy zespole szkół w Dziadowej Kłodzie. Łącznie dziesięcioro kierujących popełniło wykroczenia, ale nie wystawiono ani jednego mandatu.

Wszyscy kierujący zostali pouczeni, lecz musieli zjeść kawałek cytryny. przekazała Pytel

Zdjęcie Policyjna akcja "Cytrynka" / Policja

Co ciekawe, policjanci zatrzymywali kierowców do kontroli również bez powodu. To znaczy powodem była chęć "wręczenia nagrody" za przepisową jazdę. Ową "nagrodą" było zaśpiewanie przez dzieci piosenki w ramach podziękowań za wzorową jazdę. Sześć osób zostało zatrzymanych w tym celu.