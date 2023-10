Koniec problemów z wjazdem do Zakopanego? Będzie nowa inwestycja

Spis treści: 01 Zakopane. 21 tys. pojazdów każdego dnia

02 Dwa nowe ronda na wjeździe do Zakopanego

03 Termin realizacji to 12 miesięcy

Podhalańskie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe zbuduje dwa ronda w Zakopanem. To wynik przetargu przygotowanego przez GDDKiA we współpracy z Miastem Zakopane. Inwestycja, której koszt wyniesie blisko 10 mln złotych ma na celu rozładowanie ruchu z często zakorkowanej drogi krajowej 48 i ułatwienie kierowcom wjazdu oraz wyjazdu z zimowej stolicy polski.

Zakopane. 21 tys. pojazdów każdego dnia

Jak czytamy w oficjalnym komunikacie GDDKiA - wyniki Generalnego Pomiaru Ruchu przeprowadzonego w latach 2020-2021 jasno wskazują, że do Zakopanego każdego dnia wjeżdża średnio prawie 21 tys. pojazdów. Co ważne podkreślenia, jest to zaledwie wartość średnia, a ruch jest dodatkowo wzmożony w sezonie turystycznym. Największe zatory tworzą się głównie z powodu łączenia drogi krajowej z drogami gminnymi, zwłaszcza w rejonie ulic Wojdyły i Ustup. Budowa wspomnianych rond powinna częściowo poprawić tę sytuację.

Reklama

Zdjęcie Projekt nowych rond w Zakopanem / GDDKiA

Dwa nowe ronda na wjeździe do Zakopanego

Pierwsze z rond powstanie od strony Nowego Targu na skrzyżowaniu ul. Kasprowicza z ul. Wojdyły. Z uwagi na jego turbinową konstrukcję umożliwi ono zjazd w trzech kierunkach - do centrum Zakopanego, do Poronina i na Olczę. Rondo będzie posiadało także dwa zjazdy indywidualne, pozwalające na włączenie się do ruchu mieszkańców okolicznych posesji.

Drugie rondo zostanie wybudowane zaledwie 50 m dalej - na skrzyżowaniu ul. Kasprowicza z ul. Ustup. Jego budowa ułatwi dojazd z drogi krajowej na ul. Ustup oraz Harendę. W ramach inwestycji powstaną także trzy przejścia dla pieszych, chodnik, a także nowa infrastruktura techniczna, zatoki autobusowe, nowe oświetlenie i odwodnienie.

Termin realizacji to 12 miesięcy

Projekt budowy nowych rond przygotowało Miasto Zakopane. Gmina również wystąpiła z wnioskiem o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. To wydał Wojewoda Małopolski 25 lipca 2023 roku. Pomimo, że Podhalańskie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe złożyło najkorzystniejszą ofertę, pozostali oferenci wciąż mają kilka dni na złożenie odwołania. W innym przypadku po tygodniu zostanie podpisana umowa na realizację inwestycji.

Budowa będzie w całości sfinansowana z budżetu państwa. Czas na jej wykonanie został ustalony na maksymalnie 12 miesięcy, nie licząc przerw zimowych.