Koniec problemów z parkowaniem. Ten system pokochają nie tylko kobiety

Spis treści: 01 IONIQ 5 potrafi jeździ bokiem

02 Z tym systemem parkowanie to świetna zabawa

03 Jest szansa, że rozwiązanie trafi na rynek

Równolegle czy prostopadle - niezależnie od tego, z którym parkowaniem kierowca sobie nie radzi najmniej, nowa funkcja “e-Corner", nad którą pracują Koreańczycy, będzie mogła go wyręczyć. Hyundai Mobis zaprezentował właśnie, co potrafi samochód, którego koła mogą obracać się do 90 stopni. Jak to działa?

IONIQ 5 potrafi jeździ bokiem

Nad tym rozwiązaniem firma pracuje już od blisko pięciu lat. Koreańczycy wreszcie pokazali, jak system “e-corner" sprawdza się w praktyce. Trzeba przyznać, że możliwości tego systemu są niesamowite. Zobaczcie sami:

Wideo youtube

Z tym systemem parkowanie to świetna zabawa

Na filmie możemy zobaczyć kluczowe funkcje systemu. W pierwszej kolejności poznajemy "Tryb Kraba". Samochód na wysokości ciasnego, równoległego miejsca parkingowego skręca koła o 90 stopni i z łatwością wciska się pomiędzy zaparkowane auta. Z takim rozwiązaniem parkowanie równoległe pokochaliby nawet nowicjusze.

Reklama

Jest szansa, że rozwiązanie trafi na rynek

Drugą i równie ciekawą funkcją jest "Zero Turn". Zamiast zawracać z wykorzystaniem innego miejsca lub części infrastruktury, możemy po prostu obrócić samochód w miejscu.

Trzecim ciekawym rozwiązaniem jest "Pivot Turn". Wówczas gdy znajdziemy się na wysokości miejsca prostopadłego, samochód ustawi się tak, by po obróceniu tyłu wystarczyło wsunąć się na miejsce.

Pomysł Koreańczyków robi ogromne wrażenie, tak jak fakt, że producent myśli nawet od wprowadzenia tego rozwiązania do samochodów produkcyjnych. Czekamy!

***

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Wydarzenia": Koniec z pobłażliwością dla "pieszych zombie" Polsat News