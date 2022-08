Koniec parkowania na chodnikach? Stanowisko Ministerstwa Infrastruktury

Spis treści: 01 We wrześniu koniec parkowania na chodnikach?

02 Zakaz parkowania na chodniku? Ministerstwo Infrastruktury wyjaśnia

03 Chodnik a droga dla pieszych. Te definicje warto znać

Przypomnijmy - chodzi o znowelizowaną Ustawę o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg, na mocy której zmieniono też zapisy kilku innych ustaw (m.in. kodeksu wykroczeń, prawa o ruchu drogowych czy ustawy o drogach publicznych).



We wrześniu koniec parkowania na chodnikach?

Autorzy spekulacji dotyczących zakazu parkowania na chodnikach oparli swoje twierdzenia na znowelizowanej definicji samego chodnika, który - w myśl nowych przepisów - służyć ma WYŁĄCZNIE do ruchu pieszych i osób poruszających się przy użyciu urządzeń wspomagających ruch. Rewelacje mówiące o "końcu parkowania na chodniku" podał m.in. - chcący uchodzić za "ekspercki" - serwis BRD24.pl. Problem w tym, że autor materiału nie zadał sobie trudu, by sięgnąć do treści znowelizowanych przepisów.



Reklama

Jeszcze wczoraj - czekając na oficjalne stanowisko Ministerstwa Infrastruktury - uspokajaliśmy, że treść znowelizowanej ustawy o Rządowym Funduszu Dróg nie wskazuje na żadne zmiany dotyczące parkowania na chodnikach. Cytowaliśmy art. nr 2 pkt 4a, w którym pojawiła się nowa definicja "drogi dla pieszych". Zgodnie z obowiązującą ustawą chodzi o "drogę lub część drogi przeznaczoną do ruchu pieszych i osób poruszających się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch oraz pełnienia innych funkcji, w szczególności zatrzymania lub postoju pojazdów".



W naszej publikacji zwracaliśmy też uwagę na przepisy przejściowe - m.in. art. 26 ustawy o Rządowym Funduszy Rozwoju Dróg, na mocy którego - od 21 września - chodniki i drogi dla pieszych stają się drogami dla pieszych w rozumieniu art. 2 pkt 4a ustawy zmienianej w art. 7 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. A - co wynika z treści definicji drogi dla pieszych - zatrzymanie i postój pojazdów jest na nich dozwolony.



Zakaz parkowania na chodniku? Ministerstwo Infrastruktury wyjaśnia

Zdjęcie Nie będzie zakazu parkowania na chodnikach. To oficjalne stanowisko Ministerstwa Infrastruktury / Adam Burakowski/REPORTER/East News / Agencja SE/East News

Informacje zawarte w naszym wczorajszym tekście - w oficjalnym komunikacie - potwierdziło właśnie Ministerstwo Infrastruktury.



"W nawiązaniu do nieprawdziwych i wprowadzających w błąd doniesień medialnych informujemy, że znowelizowane przepisy ustawy - Prawo o ruchu drogowym, które będą obowiązywały od 21 września br., w żaden sposób nie zmieniają obowiązującej możliwości zatrzymania lub postoju pojazdu samochodowego na drodze dla pieszych" - czytamy w komunikacie resortu.



"Z nowych przepisów wynika, że zarządy dróg powinni dążyć do takiego projektowania dróg i zatwierdzania projektów organizacji ruchu, które zwiększają bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. Nowe przepisy nie wprowadzają żadnych ograniczeń ani niedogodności dla kierowców, pieszych czy rowerzystów" - powiedział wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

Chodnik a droga dla pieszych. Te definicje warto znać

Przedstawiciele resortu tłumaczą, że nowe przepisy techniczno-budowlane, które stosuje się do budowy lub przebudowy dróg publicznych, porządkują definicje ujęte w przepisach i wprowadzają podział drogi dla pieszych na trzy części:

chodnik - przeznaczony wyłącznie do ruchu pieszych i osób poruszających się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch;

pas buforowy, który przylega do chodnika od strony jezdni, torowiska tramwajowego lub drogi dla rowerów, może być przeznaczony np. do postoju lub zatrzymania pojazdów;

pas obsługujący, przylegający do chodnika od strony granicy pasa drogowego (np. przy budynku), przeznaczony do pełnienia innych funkcji niż te dopuszczone na chodniku (np. prowadzenia działalności społeczno-gospodarczej, sytuowania urządzeń drogi lub obiektów małej architektury, np. podjazd dla osób niepełnosprawnych, schody do budynku).



Zgodnie z nowymi przepisami droga dla pieszych musi składać się co najmniej z chodnika, który zapewnia bezpieczne poruszanie się pieszych po przeznaczonej dla nich części drogi. Z nowych przepisów wynika, że zarządcy dróg powinni dążyć do takiego projektowania dróg i zatwierdzania projektów organizacji ruchu, które porządkują funkcje poszczególnych części drogi, zwiększają ich czytelność, a w konsekwencji zwiększają bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. Oznacza to, że - w przyszłości - możemy się spodziewać zmian dotyczących np. oznakowania dróg dla pieszych i ich poszczególnych części, ale te wymagać będą kolejnych nowelizacji aktów wykonawczych.

Od redakcji

O niskich standardach współczesnego dziennikarstwa świadczy niestety fakt, że wśród mediów głównego nurtu jedynie Interia i - cytujący naszą publikację Polsat News - pokusiły się o szerszą analizę treści ogłoszonych aktów prawnych. W profesjonalny sposób do tematu podszedł też nasz kolega po piórze - dziennikarz motoryzacyjny Moto.pl - Marcin Łobodziński. Problem w tym, że większość redakcji o ogólnopolskich zasięgach nie zadała sobie trudu sięgnięcia do źródeł i powieliła nieprawdziwe informacje. Szczególnie mocno ubolewamy nad faktem, że wyszły one od serwisów, które skupiają się wyłącznie na bezpieczeństwie ruchu drogowego i chcą uchodzić za "eksperckie".



***