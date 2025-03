W 2024 r. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) zidentyfikował przeszło 300 tysięcy właścicieli pojazdów bez wymaganej przepisami polisy OC. UFG to instytucja powołana do ochrony obywateli przed skutkami wypadków spowodowanych przez nieubezpieczonych kierujących. UFG w 2024 roku wypłacił ok. 375 mln zł odszkodowań i świadczeń z ubezpieczeń obowiązkowych. Od początku swojej działalności z kasy UFG poszkodowanym przez nieubezpieczonych kierujących wypłacono już ponad 2 mld zł.